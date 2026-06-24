Ankara'daki NATO zirvesinde bir ilk: Savunma Sanayi Forumu resmi program haline geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Duran, 36. NATO Zirvesi kapsamında gazete ve televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Duran, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, NATO'nun 1949'dan bu yana ayakta kalan en uzun ömürlü ve en kurumsal güvenlik ittifaklarından biri olduğunu belirterek, tarihte belirli tehditlere karşı birçok ittifakın kurulduğunu, fakat tehdit değişince ya dağıldığını ya da etkisini kaybettiğini ifade etti.

"NATO'nun farkı, tehdit değiştikçe kendisini yenileyebilmesinde yatmaktadır" diyen Duran, Soğuk Savaş'ta Sovyet tehdidine karşı caydırıcılık sağlayan NATO'nun, Soğuk Savaş sonrasında ise Balkanlar, terörizm ve barışı koruma görevleriyle yeni roller üstlendiğini anlattı.

Eskiden güvenliğin daha çok sınır, ordu, tank, uçak, gemi ve cephe hattı üzerinden düşünüldüğünü dile getiren Duran, "Bugün güvenlik, siber alanı, enerji hatlarını, kritik altyapıları, tedarik zincirlerini, kamuoyu algısını, dezenformasyonu ve toplumsal dayanıklılığı da kapsıyor. Bugün yeniden konvansiyonel savaş, siber tehdit, hibrit saldırılar ve nükleer riskler karşısında kendisini dönüştürmektedir. Dolayısıyla, NATO'nun gücü yalnızca askeri kapasitesinden değil, her tarihsel kırılmada kendisini yeniden üretebilmesinden kaynaklanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN NATO'DA ÇEVREDEN MERKEZE GEÇTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye, NATO'ya katıldığı 1952 yılında daha çok İttifak'ın güneydoğu kanadında bir cephe ülkesi olarak konumlanırken bugün bu rolün değiştiğini, Türkiye'nin NATO'da çevreden merkeze geçtiğini görüyoruz. Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO'yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir.

Türkiye NATO'nun 360 derece güvenlik anlayışının merkezindedir. Günümüzde NATO'nun yalnızca doğudan gelen tehditlere odaklanması bir eksiklik olacaktır. Zira tehditler artık tek yönden gelmemektedir. Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze'deki soykırım ve ABD-İran gerilimi, NATO'nun birden fazla cephede karşı karşıya kaldığı en önemli krizlerdir."

Türkiye'nin krizlerde gerilimi azaltan aktör olduğuna işaret eden Duran, Türkiye'nin yaklaşımının, gerilimi artırmamak, çatışmayı derinleştirmemek, diplomasiye alan açmak şeklinde olduğunu aktardı. Duran, bu yönüyle, Türkiye'nin hem caydırıcılığa sahip hem de diplomasi kanallarını açık tutabilen bir ülke olarak öne çıktığını vurguladı.