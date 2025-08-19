PODCAST CANLI YAYIN
Vitao radara girdi

Sarı-Kırmızılılar’da Akanji ve Singo’nun ardından gündeme gelen son isim, Internacional’in 24 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Vitao oldu

19 Ağustos 2025
GALATASARAY, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, gündemine Manchester Cityli Akanji ve Monacolu Singo'yu almış ancak transferde sonuca varamamıştı. Cimbom'da gündeme gelen son isim ise Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional'da forma giyen 25 yaşındaki Vitao oldu.

BURUK ONAY VERDİ
Kulüp kaynaklarından gelen bilgilere göre Galatasaray'da transferden sorumlu yetkililer Brezilya'ya giderek oyuncuyu canlı maçta izleme kararı aldı. Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği gelen haberler arasında. Bilindiği gibi Sarı-Kırmızılılar, sağ bek de oynayabilen stoper arıyor. Vitao hem sağ bek hem de stoper oynayabiliyor.

BONSERVİS ÖDEMEDİ
Brezilyalı stoper, 2024- 2025 sezonunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak Brezilya İnternacional'e transfer oldu. Vitao, Brezilya Serie A'da toplam 87 karşılaşmada forma giyerken 2 gol attı ve 3.668 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Vitao'nun sözleşmesi 2026 yılının sonunda sona erecek

