Köhn Almanya yolcusu

G.Saray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Derrick Köhn, Sarı- Kırmızılılar'a veda etmek üzere. Union Berlin, Köln ve Werder Bremen'in talip olduğu Derrick Köhn'ün yeni takımının Union Berlin olması bekleniyor. Sky Sport'un haberine göre Galatasaray ve Union Berlin, Alman sol bekin transferi konusunda anlaşma sağlamak üzere. Anlaşmaya göre Alman ekibi, Köhn için Galatasaray'a 5 milyon Euro ödeyecek. Sarı- Kırmızılılar, oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alacak. Galatasaray, Köhn'ü Hannover'dan 3.35 milyon Euro'ya transfer etmiş ve oyuncuyu geçtiğimiz sezon Werder Bremen'e kiralamıştı.