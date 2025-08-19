G.Saray Barış Alper için NEOM’dan servet istiyor!

Sezona müthiş başlayan ve ilk 2 lig maçında 3 gol atıp, 1 de asist yapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa ekiplerinin radarındaydı. Ancak Avrupa'nın dev kulüpleri Galatasaray'ın istediği rakamlara çıkamadı.



Suudi kulübü NEOM ise Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek için atağa kalktı. NEOM, bonservis olarak 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Suudiler, Barış'a da senelik 10 milyon Euro net maaş önerdi. Galatasaray Yönetimi ise 50 milyon Euro'nun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyi düşünmüyor. Cimbom, milli yıldızı kolay kolay bırakmak istemiyor.



NEOM kulübünün yetkililerinin yakın zamanda teklifini güncelleyeceği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın bu sezon satılmasını kesinlikle istemiyor. Ancak 50 milyon Euro'luk astronomik bir teklifin gelmesi durumunda ise kulübün menfaatleri doğrultusunda transfere onay verilmesi bekleniyor. Okan hoca, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon iddialı bir kadroyla mücadele etmeyi planlıyor. Bu yüzden de takımından yıldız oyuncuların ayrılmasına razı olmuyor.