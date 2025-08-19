PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

G.Saray Barış Alper için NEOM'dan servet istiyor!

Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için Suudi Ligi ekibi NEOM’dan tam 50 milyon Euro bonservis talep ediyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025
G.Saray Barış Alper için NEOM’dan servet istiyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezona müthiş başlayan ve ilk 2 lig maçında 3 gol atıp, 1 de asist yapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa ekiplerinin radarındaydı. Ancak Avrupa'nın dev kulüpleri Galatasaray'ın istediği rakamlara çıkamadı.

Suudi kulübü NEOM ise Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek için atağa kalktı. NEOM, bonservis olarak 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Suudiler, Barış'a da senelik 10 milyon Euro net maaş önerdi. Galatasaray Yönetimi ise 50 milyon Euro'nun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyi düşünmüyor. Cimbom, milli yıldızı kolay kolay bırakmak istemiyor.

NEOM kulübünün yetkililerinin yakın zamanda teklifini güncelleyeceği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın bu sezon satılmasını kesinlikle istemiyor. Ancak 50 milyon Euro'luk astronomik bir teklifin gelmesi durumunda ise kulübün menfaatleri doğrultusunda transfere onay verilmesi bekleniyor. Okan hoca, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon iddialı bir kadroyla mücadele etmeyi planlıyor. Bu yüzden de takımından yıldız oyuncuların ayrılmasına razı olmuyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin planı tutmadı! İmar mafyasının Aydın’daki 6 milyarlık rant foyası ortaya çıktı
Trump Beyaz Saray’da Zelenskiy ile bir araya geldi: Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu
Toplu sözleşme artış farkı için 4 ayrı oran!
Özlem Çerçioğlu’nun yokluğunda CHP’den Aydın’a taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviye
Oval Ofis’te dikkat çeken Ukrayna haritası | Trump’tan ve Zelenskiy’e mesaj! Toprak takası mı konuştular?
CHP’li İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı
Avustralya’dan Google’a 36 milyon dolarlık rekabet cezası!
Bakan Tunç’tan Hakan Çakır ve Ahmet Minguzzi açıklaması: Bir daha yaşanmaması için adımlarımızı kararlılıkla atacağız
Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze’de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
Taylan 1.3 milyon Euro iken alınmadı! 6 milyon Euroya patladı
CHP’lilerin Samsun’daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
YPG’yi ’harekat’ paniği sardı! Aylardır özerklik isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: Biz PKK’lı değiliz
Başkan Erdoğan NSosyal’den ilk paylaşımını yaptı: Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası’ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR’lular...
Suriye’de YPG/SDG’ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP’li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... Oyun oynamışımdır ama bu kez değil
Premier Lig’in yıldızı Beşiktaş’a! Transfere onay çıktı
Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman’a Fatih Keleş’in talimatını getiren avukat kim?