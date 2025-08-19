Beşiktaş sol kanat için girişimleri hızlandırdı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gözler sol kanada yapılacak takviyeye çevrildi. Jadon Sancho'nun Türkiye'ye soğuk bakması nedeniyle alternatif isimlere yönelen yönetiminin gündeminde daha önce de isimleri Beşiktaş ile anılan Zuriko Davitashvili ve Armand Lauriente yer alıyor. Fransa Ligue 2 ekibi Saint- Etienne forması giyen Gürcü futbolcu alt ligde oynamak istememesi nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.



TEKLİF YAPILACAK

Yönetimin yeniden görüşmelere başladığı 24 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde Fransız ekibine teklif yapması bekleniyor. Bu mevki için gündemdeki diğer isim ise Armand Lauriente. 26 yaşındaki Fransız futbolcu ile anlaşma noktasına gelen yönetim, Sassuolo ile bonservis pazarlıklarına devam ediyor. 2 isimden birini kadroya katmak isteyen yönetim kanat transferini hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor.

Fransız ekibi ile toplamda 34 resmi maça çıkan Zuriko Davitashvili 9 gol, 8 asiste imza attı.