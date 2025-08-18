SON DAKİKA
Fenerbahçe'deki umutlar endişeye döndü! Oynanan futbol soru işareti yaratıyor

Feyenoord maçındaki umut veren futbolun ardından, Göztepe karşısındaki oyun ve Mourinho’nun tartışmalı tercihleri taraftarı endişeye sürükledi. Devler Ligi’nde çarşamba günü oynanacak Benfica maçı öncesi sosyal medya “Bir Mourinho klasiği daha izliyoruz” yorumlarıyla doldu

Fenerbahçe'de sezon başı umutları yeşerten Feyenoord karşılaşmasının ardından yaşanan düşüş, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararlarıyla yeniden gündemde. Sarı-Lacivertliler, Hollanda temsilcisi karşısında sergilediği disiplinli oyun ve alınan galibiyetle taraftarlarına gelecek adına büyük bir umut aşılamıştı. Ancak bu sevinç sadece beş gün sürdü. Göztepe ile oynanan Süper Lig'deki yeni sezonun ilk maçında Mourinho'nun tercihleri, yaptığı oyuncu değişiklikleri ve takımın sahadaki dağınık görüntüsü taraftarı adeta hayal kırıklığına uğrattı.

EKSİKLER CAN SIKIYOR!..
Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra takımın ortaya koyduğu düşük tempo ve pozisyon üretkenliğindeki eksiklikler, Portekizli hocanın planlarına dair endişeleri artırdı. Bu durum sosyal medyada futbolseverler tarafından "Bir Mourinho klasiği daha izliyoruz" yorumlarıyla eleştirildi

