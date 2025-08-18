Ederson: Bırakın beni Galatasaray’a gideyim!

Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız kalecisi Ederson, Galatasaray yolunda. Wolverhampton'a karşı oynanan ve City'nin 4-0 kazandığı karşılaşmada hastalık gerekçesiyle forma giymediği iddia edilen Brezilyalı eldivenin, İngiliz kulübüyle yollarını ayırmak istediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Ederson'un City yöneticileriyle görüşerek, "Bırakın beni Galatasaray'a gideyim" dediği öne sürüldü. 31 yaşındaki tecrübeli kalecinin Sarı-Kırmızılı formayı giymeye son derece istekli olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın Ederson için 10 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu öğrenilirken, City'nin transfer için 13 milyon euro bonservis istediği ve transferin bitmeye yakın olduğu belirtildi

Brezilyalı file bekçisi, M. City ile çok kupa kazandı ve unutulmaz başarılara imza attı. Ederson için temaslar sürüyor.