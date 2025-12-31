Narko bataklığa sondaj! Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 ismin mal varlığına el kondu: Garipoğlu ve Mert Vidinli listede
Sanat, iş, medya ve futbol dünyasının adının karıştığı, ünlülere kadar uzanan uyuşturucu ve gayri ahlaki skandallar zincirinde yeni bir gelişme yalandı. Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Garipoğlu'nun uyuşturucu ve grup seks partileri düzenlediği şoförü tarafından itiraf edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülen ve kamuoyunda "ünlülere uyuşturucu soruşturması" olarak bilinen, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.
Suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında mal varlıklarına el konulan isimler şöyle:
- Kasım Garipoğlu
- Fatih Garipoğlu
- Burak Ateş
- Ayşegül Şeynova
- Gökmen Kadir Şeynova
- Mert Vidinli
- Ezgi Fındık
GARİPOĞLU'NUN EVİNDE ELE GEÇİRİLDİ
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni iş insanı Kasım Garipoğlu'nun da yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Soruşturma çerçevesinde, Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatlı tabanca, bir adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.
ŞOFÖRÜ İTİRAFÇI OLDU
Garipoğlu'nun tutuklanan şoförü Ahmet Akçay'ın itirafçı olmasıyla soruşturmasının seyri değişti. Akçay, gizli saklı düzenlenen partilere Fatih Garipoğlu, Derin Talu, Defne Samyeli, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Burak Ateş'in katıldığını söyledi.
"15 GÜNDE BİR YALIDA UYUŞTURUCU PARTİSİ VERİYORDU"
Partilere eskortların çağrıldığını ve parti devam ederken üst kata çıkmanın yasak olduğunu beyan etti.
Bahse konu organizasyonlara ilişkin "Kasım Garipoğlu 15 günde bir yalıda uyuşturucu partisi veriyordu. Kokain içildiğini düşündüğüm rulo halinde kağıt banknotların olduğunu gördüm" dedi.
DIVINE CIRCUS UYUŞTURUCU AĞI
Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir uyuşturucu partisi verdiği Yeniköy'deki yalısını havadan görüntüledi.
Yalının havuzunda yazan "Divine Circus" yazısının bulunması dikkat çekti. "Kutsal sirk" anlamına gelen bu sözün, Garipoğlu'nun ortakları arasında bulunduğu şirketin adı olmasının yanı sıra, sınırların zorlandığı uçuk kaçık partileri de sembolize ettiği belirtildi.
Şeyma Subaşı ve bazı ünlülerin Kasım Garpoğlu'nun kurduğu "Divine Circus" uyuşturucu ağında olduğu söyleniyor.
ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.
18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.
Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı.