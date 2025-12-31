Narko bataklığa sondaj! Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 ismin mal varlığına el kondu: Garipoğlu ve Mert Vidinli listede







DIVINE CIRCUS UYUŞTURUCU AĞI



Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir uyuşturucu partisi verdiği Yeniköy'deki yalısını havadan görüntüledi.



Yalının havuzunda yazan "Divine Circus" yazısının bulunması dikkat çekti. "Kutsal sirk" anlamına gelen bu sözün, Garipoğlu'nun ortakları arasında bulunduğu şirketin adı olmasının yanı sıra, sınırların zorlandığı uçuk kaçık partileri de sembolize ettiği belirtildi.

Şeyma Subaşı ve bazı ünlülerin Kasım Garpoğlu'nun kurduğu "Divine Circus" uyuşturucu ağında olduğu söyleniyor.



ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı.