Astral kafa... Yusuf Güney'in uyuşturucu sonucu belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şarkıcı Yusuf Güney’in test sonuçları belli oldu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Güney’in saç örneklerinde kokain ve metaboliti benzoilekgonin tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında kan ve saç örneği alınan Yusuf Güney'in testi pozitif çıktı.

Operayon kapsamında savcılık tarafından ifadeye çağrılan Güney, avukatı aracılığıyla şehir dışında bulunduğunu bildirerek ek süre talep etti. Bu süreçte telefonunu kapatan şarkıcıya bir süre ulaşılamadı. Yusuf Güney, 22 Aralık tarihinde İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi. İfadesinin ardından Güney, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

KAN VE KIL ÖRNEKLERİ ALINDI
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemler kapsamında Yusuf Güney'den kan ve kıl örnekleri alındı. Numuneler üzerinde yapılan laboratuvar incelemeleri tamamlandı.

SAÇ ÖRNEKLERİNDE KOKAİN TESPİTİ
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Yusuf Güney'in saç örneklerinde kokain ve metaboliti olan benzoilekgonin maddesine rastlandığı belirtildi. Raporda yer alan bu tespitin, bilimsel ve hukuki açıdan kokain kullanımına işaret ettiği vurgulandı.

ASTRAL SEYAHAT AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEMDE
Yusuf Güney'in soruşturma süreci sanatçının geçmişte yaptığı ilginç açıklamaları da yeniden gündeme getirdi. Daha önce "astral seyahat", "başka boyutlara geçme" ve "geleceği ziyaret etme" yönündeki ifadeleriyle dikkat çeken Güney hakkında sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

