Astral kafa... Yusuf Güney'in uyuşturucu sonucu belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında kan ve saç örneği alınan Yusuf Güney'in testi pozitif çıktı. Operayon kapsamında savcılık tarafından ifadeye çağrılan Güney, avukatı aracılığıyla şehir dışında bulunduğunu bildirerek ek süre talep etti. Bu süreçte telefonunu kapatan şarkıcıya bir süre ulaşılamadı. Yusuf Güney, 22 Aralık tarihinde İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi. İfadesinin ardından Güney, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemler kapsamında Yusuf Güney'den kan ve kıl örnekleri alındı. Numuneler üzerinde yapılan laboratuvar incelemeleri tamamlandı.