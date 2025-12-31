"Terörsüz bölgede" taviz yok! Mahmur silahlardan arındırılıyor | Sırada Hakurk ve Gara var





SABRİ OK: TÜRKİYE'DEN VE SINIR HATTINDAN ÇEKİLİYORUZ

KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, 26 Ekim'de PKK'nın Türkiye'den çekildiğini, sınır hattındaki mağaraları boşaltacaklarını duyurmuştu.

Ok, "Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır" demişti.