"Terörsüz bölgede" taviz yok! Mahmur silahlardan arındırılıyor | Sırada Hakurk ve Gara var
PKK'nın Zap ve Metina’dan sonra Kandil’e yakın Hakurk ve Gara’yı bahar aylarına doğru boşaltması bekleniyor. MİT ve TSK sahayı anbean takip ederken Mahmur da temizleniyor. Irak ordusu, PKK konusunda Türkiye ile koordinasyonun sürdüğünü, Mahmur'un silahlardan arındırılacağını duyurdu. "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefleri kapsamında mutlak hedef PKK ve türevlerinin varlığını sona erdirmek.
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun yılbaşından sonra müşterek raporu kamuoyuna duyurması beklenirken gözler sahadaki son duruma çevrildi.
PKK'nın silah bırakma faaliyetleri ve boşalttığı alanlar MİT ve TSK tarafından anbean izleniyor. Son olarak PKK'nın çatı yapılanması KCK yönetimi 16 Kasım 2025 itibariyle Zap'tan çekildiklerini açıkladı.
SIRA HAKURK VE GARA'DA
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; PKK'nın Zap ve Metina'dan sonra Kandil'e yakın Hakurk ve Gara'yı da boşaltması bekleniyor.
Zap ve Metina'daki temizlik tamamlanma aşamasına geldi. Önümüzdeki şubat ayının sonuna kadar buraların tamamen boşaltılması hedefleniyor.
Daha sonra sıra Kandil'e yakın Hakurk ve Gara'nın boşaltılmasına gelecek. Şu anda bu iki bölgede hareketliliğin başladığı, boşaltma sürecinin bahar aylarında tamamlanacağı belirtiliyor.
Buralardaki kampların boşaltılması büyük önem taşıyor.
Eve dönüş yasalarının çıkartılması için aranan koşullar arasında PKK'nın Kuzey Irak'taki varlığının sona erdirilmesi de bulunuyor.
IRAK'TAN PKK VE MAHMUR AÇIKLAMASI
Öte yandan Irak ordusundan PKK ve Mahmur dosyasına ilişkin üst düzey bir açıklama geldi.
"TÜRKİYE İLE KOORDİNASYON SÜRÜYOR"
Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, PKK konusunda "Türkiye ile koordinasyonun sürdüğünü" belirtti. PKK ile ilgili geleceğe yönelik net bir vizyonlarının olduğunu söyledi.
MAHMUR KAMPI TEMİZLENİYOR
Mahmur Kampı'na da değinen Muhammedavi, bölgede tam kontrolün sağlandığını ve bölgedeki silahların arındırılması sürecinin başladığını belirtti.
SABRİ OK: TÜRKİYE'DEN VE SINIR HATTINDAN ÇEKİLİYORUZ
KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, 26 Ekim'de PKK'nın Türkiye'den çekildiğini, sınır hattındaki mağaraları boşaltacaklarını duyurmuştu.
Ok, "Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır" demişti.
11 TEMMUZ'DA SİLAH YAKTILAR
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında 11 Temmuz 2025'te Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK'lı bir grup terörist silah bıraktmıştı.
Aralarında elebaşı Bese Hozat'ın da olduğu 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.