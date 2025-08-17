Fenerbahçe Nene transferinde sona yaklaştı: Salzburg ile 1 milyon Euro fark kaldı

Fenerbahçe Nene'nin transferinde mutlu sona iyice yaklaştı... Sarı-Lacivertliler Salzburg'un 22 yaşındaki Mali asıllı futbolcusu için Avusturya ekibine 15 milyon Euro+4 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 19 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Salzburg ise bu teklifi yeterli bulmayarak 20 milyon Euro istedi. Arada sadece 1 milyon Euro'luk bir rakamın kalması nedeniyle bu transferin büyük olasılıkla sonuçlanması bekleniyor.

5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe kulübüyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Dorgeles Nene ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Mali asıllı kanat oyuncusu artık iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Sarı-Lacivertli yöneticilerin Avusturya kulübü ile en kısa süre içinde bir kez daha görüşerek bu transfere nokta koymaya çalışacakları belirlendi. Genç yıldız Salzburg'da 49 maçta 15 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.