PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Nene transferinde sona yaklaştı: Salzburg ile 1 milyon Euro fark kaldı

Sarı-Lacivertliler Nene için Salzburg’a 15 milyon Euro+4 milyon Euro bonus olmak üzere 19 milyon Euro teklifte bulundu. Avusturya kulübü net 20 milyon Euro isterken görüşmeler devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ağustos 2025
Fenerbahçe Nene transferinde sona yaklaştı: Salzburg ile 1 milyon Euro fark kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Nene'nin transferinde mutlu sona iyice yaklaştı... Sarı-Lacivertliler Salzburg'un 22 yaşındaki Mali asıllı futbolcusu için Avusturya ekibine 15 milyon Euro+4 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 19 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Salzburg ise bu teklifi yeterli bulmayarak 20 milyon Euro istedi. Arada sadece 1 milyon Euro'luk bir rakamın kalması nedeniyle bu transferin büyük olasılıkla sonuçlanması bekleniyor.

5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe kulübüyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Dorgeles Nene ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Mali asıllı kanat oyuncusu artık iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Sarı-Lacivertli yöneticilerin Avusturya kulübü ile en kısa süre içinde bir kez daha görüşerek bu transfere nokta koymaya çalışacakları belirlendi. Genç yıldız Salzburg'da 49 maçta 15 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinden kiralık katil tuttu! Aziz İhsan Aktaş’a suikast planı... Selahattin Yılmaz’a taşere ettiler
Emekli olamayanlara prim iadesi imkanı: Kimler nasıl başvurabilir?
17 Ağustos’un 26. yılında acı yine yürekleri dağladı
Başkan Erdoğan’dan Alaska’daki zirveye ilişkin açıklama! Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır
Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! Hakem kıyağıyla da olmuyor
Domuz eti satmanın Batı’da ağır yaptırımları var! Takvim’in ifşa ettiği Bifet sonrası gündem oldu: Hapis cezası, milyonlarca euro para cezası...
Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var
Kanarya’ya sarı kırmızı duvar! Göztepe - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
CHP’li İBB’ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
6-10 km arası yıllık 27 bin 720 TL! Ankara’da servis ücretlerine yüzde 30 zam | İşte km bazlı aylık ve yıllık fiyat tablosu
Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass’ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti
MHP’den İstanbul’da Terörsüz Türkiye buluşması | Anayasanın 6 maddesi kırmızı çizgimizdir
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Yeşil Vatan’da alevlere geçit yok! Karamürsel’de tam kontrol | Gelibolu için mücadele başladı
Alaska’da neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump’tan Avrupa’ya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saray’dan olay paylaşım
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler
Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırlığı... Ekrem İmamoğlu’nun trollerine karşı harekete geçti
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’a! İki bomba birden
CHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdı
Galatasaray’dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak