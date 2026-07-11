İran Dışişleri Bakanı Erakçi Umman'da: ABD ile yeni pazarlık mı, Hürmüz güvenliği mi?

Erakçi'nin ziyarette Ummanlı yetkililerle Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile ikili ilişkileri görüşmesi bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından duyurulan bu resmi ziyaret, bölgede tansiyonun zirve yaptığı bir döneme denk gelmesi açısından hayati önem taşıyor. Erakçi ve beraberindeki diplomatik heyet, Ummanlı yetkililerle bir araya gelerek İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesi uyarınca gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlayacak acil mekanizmaların düzenlenmesini ele alacak.

Resmi devlet ajansı IRNA'nın da doğruladığı bu kritik temaslarda, ABD'nin ateşkesi ihlal eden saldırgan tutumuna karşı atılacak bölgesel adımlar ve ikili ilişkiler en sıcak başlıklar olarak masada olacak.

1. İran Dışişleri Bakanı Erakçi Umman'a neden gidiyor?

Erakçi, ABD ile yaşanan son füze çatışmalarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizini yönetmek ve İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamında acil önlemleri devreye sokmak için Maskat'a gidiyor.

Umman, tarihsel olarak ABD ve İran arasında Washington ile Tahran arasında köprü görevi görmüş, nükleer müzakereler ve barış görüşmeleri için güvenilir bir zemin sağlamıştır.