Fenerbahçe Süper Lig’de sezonu Göztepe karşısında açıyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşma ertelenen Fenerbahçe, sezonun ilk maçında Göztepe ile mücadele edecek. Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'e 3 puanla başlama hedefinde. Benfica'yı çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off turunda konuk edecek Kanarya'da Jose Mourinho'nun, bu maçı düşünerek Göztepe karşısında rotasyona gideceği öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler'de Göztepe maçı öncesinde sakatlıkları bulunan Becao ve Mert Hakan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Göztepe ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 59. kez rakip olacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabaka ise berabere bitti.