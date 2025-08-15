Gremio Talisca’yı radarına aldı

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Gremio Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Anderson Talisca'yı transfer listesine aldı. Brezilya temsilcisinin, 31 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip ettiği ve transfer için hazırlıklara başladığı öne sürüldü...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecek olan Talisca'nın, piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Gremio'nun, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak adına bu bedeli ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor. Sambacı yıldız, Sarı-Lacivertliler'de 24 maçta 13 gol attı.