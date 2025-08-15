Galatasaray’ın defans transferinde Wilfried Singo ve Manuel Akanji iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray defans bölgesi için 2 isim üzerine yoğunlaştı. Teknik direktör Okan Buruk'un hem stoper hem de sağ bek oynayabilen bir isim talep etmesi sonrası Monaco forması giyen Wilfried Singo ve Manchester City'nin İsviçreli yıldızı Manuel Akanji'yi gündemine alan yönetimin Fildişili futbolcu için yetki verdiği bir menajer aracılığıyla Monaco'ya 5 milyon euro kiralama bedeli+20 milyon euro da satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığı öğrenildi.

MONACO İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Monaco'nun ise 24 yaşındaki stoper için 30-35 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Yönetimin Manuel Akanji için ise İtalyan menajer George Gardi'ye yetki verdiği ve 30 yaşındaki futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı belirlendi. Cimbom, 2 isimden birini kadrosuna katmayı hedefliyor.