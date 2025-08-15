Beşiktaş St. Patrick’s’i zorlu maçta 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi

Kartal Play- Off turuna çıktı.. Beşiktaş Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda 4-1 yendiği İrlanda ekibi Sk.Patrick's'i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek Play- Off turuna çıktı. 1'de Paulista'nın topa elle müdahale edip etmediğini belirlemek için VAR'a gidildi. 3'te kazanılan penaltıyı kullanan Carty St.Patrick's takımını 1-0 öne geçirdi.

13'te Arroyo'nun ortasında ceza sahasında Abraham'ın yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Anang'da kaldı. 34'te savunmadan seken topta McLaughlin yakın mesafeden gelişine vurdu. Top kaleci Mert'in solundan ağlara gitti: 0-2. 39'da Arroyo'nun vuruşunda top üstten auta gitti. 43'te Abraham'dan seken topa Demir Ege sol çaprazdan dönerek vurdu ve farkı bire indirdi: 1-2. Maçın 2. yarısına hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta Abraham 49'da sağ ayağıyla gelişine vurarak skoru 2-2 yaptı. 79'da Mario'nun vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 3-2. Mücadeleyi 3-2 kazanan Beşiktaş Play-Off'ta Lausanne ile karşılaşacak.

ABRAHAM'DAN SÜPER İSTATİSTİK

Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Abraham durdurulamıyor. Siyah-Beyazlı oyuncu 4. resmi maçında 5. golünü atarak aranan golcü olduğunu gösterdi. Shakhtar Donetsk önünde oynanan ilk maçta 1 gol atan Abraham, St.Patrick's ile oynanan ilk maçta da fileleri 3 kez havalandırmayı başardı. İrlanda ekibine dün de gol atmayı başaran İngiliz santrfor böylece 4 maçta 5 gol atarken maç başına 1.25 gol ortalaması yakaladı. 63 dakika oyunda kalan Abraham 1 gol, 1 asistle maça damgasını vurdu. 19 kez topla buluşurken yüzde 69'luk isabetli pas oranı yakaladı.

LAUSANNE İLE OYNAYACAKLAR

Beşiktaş Konferans Ligi Play-Off turunda İsviçre'nin Lausanne-Sport takımı ile karşı karşıya gelecek. Astana'yı 2 maçta da yenen Lausanne ile ilk maç 21 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynanacak. Rövanş ise 28 Ağustos'ta Dolmabahçe'de olacak.

KONYA - BEŞİKTAŞ İLERİ TARİHE ERTELENDİ

TFF erteleme talebinde bulunan Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe ise erteleme talebinde bulunmadı. TFF'den yapılan açıklamada 3. haftada oynanması gereken Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor- Kasımpaşa maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.