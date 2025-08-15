PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş St. Patrick's'i zorlu maçta 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi

Beşiktaş ilk maçta 4-1 yendiği rakibi önünde 34’te 2-0 yenik duruma düştü. Taraftarını korkutan Kartal; Demir Ege, Abraham ve Mario ile galibiyete uzanarak Konferans Ligi’nde Play- Off turuna yükseldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025
Beşiktaş St. Patrick’s’i zorlu maçta 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kartal Play- Off turuna çıktı.. Beşiktaş Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda 4-1 yendiği İrlanda ekibi Sk.Patrick's'i 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek Play- Off turuna çıktı. 1'de Paulista'nın topa elle müdahale edip etmediğini belirlemek için VAR'a gidildi. 3'te kazanılan penaltıyı kullanan Carty St.Patrick's takımını 1-0 öne geçirdi.

13'te Arroyo'nun ortasında ceza sahasında Abraham'ın yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Anang'da kaldı. 34'te savunmadan seken topta McLaughlin yakın mesafeden gelişine vurdu. Top kaleci Mert'in solundan ağlara gitti: 0-2. 39'da Arroyo'nun vuruşunda top üstten auta gitti. 43'te Abraham'dan seken topa Demir Ege sol çaprazdan dönerek vurdu ve farkı bire indirdi: 1-2. Maçın 2. yarısına hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta Abraham 49'da sağ ayağıyla gelişine vurarak skoru 2-2 yaptı. 79'da Mario'nun vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 3-2. Mücadeleyi 3-2 kazanan Beşiktaş Play-Off'ta Lausanne ile karşılaşacak.

ABRAHAM'DAN SÜPER İSTATİSTİK

Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Abraham durdurulamıyor. Siyah-Beyazlı oyuncu 4. resmi maçında 5. golünü atarak aranan golcü olduğunu gösterdi. Shakhtar Donetsk önünde oynanan ilk maçta 1 gol atan Abraham, St.Patrick's ile oynanan ilk maçta da fileleri 3 kez havalandırmayı başardı. İrlanda ekibine dün de gol atmayı başaran İngiliz santrfor böylece 4 maçta 5 gol atarken maç başına 1.25 gol ortalaması yakaladı. 63 dakika oyunda kalan Abraham 1 gol, 1 asistle maça damgasını vurdu. 19 kez topla buluşurken yüzde 69'luk isabetli pas oranı yakaladı.

LAUSANNE İLE OYNAYACAKLAR

Beşiktaş Konferans Ligi Play-Off turunda İsviçre'nin Lausanne-Sport takımı ile karşı karşıya gelecek. Astana'yı 2 maçta da yenen Lausanne ile ilk maç 21 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynanacak. Rövanş ise 28 Ağustos'ta Dolmabahçe'de olacak.

KONYA - BEŞİKTAŞ İLERİ TARİHE ERTELENDİ

TFF erteleme talebinde bulunan Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe ise erteleme talebinde bulunmadı. TFF'den yapılan açıklamada 3. haftada oynanması gereken Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor- Kasımpaşa maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan AK Parti’nin 24. yılında açıkladı: Bizde emeklilik yok
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için Merkez Bankası ipucu verdi
Takas İstanbul
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu’ndan CHP’ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Önce korku filmi sonra play-off! Beşiktaş - St. Patrick’s: 3-2 | MAÇ SONUCU
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster’de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Türk Telekom
Dışişleri Bakanlığı İsrail’in E1 yerleşim planına tepki gösterdi
İBB’deki reklam ihaleleri vurgununa yönelik operasyon! Taner Çetin’in oğlunun da arasında bulunduğu 6 kişi tutuklandı
Trabzonspor Tomas Suslov için İtalya’ya yöneldi
Fenerbahçe’den flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transfer iptal oldu
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız
Manchester City’nin yıldızları Galatasaray’a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’ndan sabotaj uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Rezan Epözdemir TAKVİM’in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11’ini belirledi
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska’da bir ilk | Putin’den açıklama
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde