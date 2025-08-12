SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Barış Alper Yılmaz için teklifler yetersiz bulundu

NEOM’un 35 milyon euro, N. Forest’ın 25+5 milyon euro, Bologna’nın 20 milyon euro önerdiği yıldız futbolcu için Napoli de ilgi mektubu gönderdi. G.Saray ise 45-50 milyon euro talep ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025
Barış Alper Yılmaz için teklifler yetersiz bulundu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor.. Milli futbolcu için önceki gün Suudi ekibi NEOM devreye girmiş ve 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 35 milyon euro teklif yapmıştı. Dün ise oyuncuyu isteyen takımların sayısı 4'e yükseldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Sarı-Kırmızılı takımla temasa geçip Barış Alper Yılmaz için 25 milyon euro+5 milyon euro bonus şeklinde bir teklif sunduğu öğrenildi. Milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen bir diğer takım da Bologna.

TEKLİFLER YETERSİZ BULUNDU

İtalyan ekibi yıldız oyuncu için 14 milyon euro+6 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 20 milyon euro önerdi. Napoli'nin de oyuncu için Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdiği öğrenildi. Ancak bu 3 teklif de yönetim tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Sarı-Kırmızılı kurmayların Barış Alper için 45-50 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında. Barış'ın ise Körfez'e soğuk baktığı, Avrupa'dan gelen tekliflere ise olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Transferle ilgili ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

TAKIMINI SIRTLADI

Süper Lig'in ilk maçı olan Gaziantep FK deplasmanında hücumdaki eksikler nedeniyle forvet oynayan Barış Alper 2 gol ve 1 asistle oynadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir’in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
7 ilde orman yangınlarıyla mücadele! 2 bin 90 kişi tahliye edildi | Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Türkiye’nin yükselişine kimse engel olamayacak
Rezan Epözdemir’in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine Erişim yasağı aldırdığı otelde tatil yaptı
Onuachu fırtınası! Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan 80. yılında BM’ye reform mesajı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu’ya sert tepki: İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir
Rezan Epözdemir ve Çallı’dan organize işler! 50 bin €’luk Mercedes şantajı, 150 bin $’lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor’un ilk maçtaki 11’i netleşti
Balıkesir’de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada kolon kesildi şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
Dizilerle valiz hazırlatacak plan: Türkiye 72 ülkede ekrandan turist çekecek
İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor
Fenerbahçe’den orta sahaya süper yıldız!
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi
İsrail’den Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecek
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: 1737’de kırılmış ondan beri bekliyoruz
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...