Şüpheli, Kadelli Dörtler Mahallesi'ndeki bir lokantada işletme sahibi Sabri Pan ve çalışan Ahmet Ercan Can'ı silahla vurarak öldürdü.

Tarsus'ta cinnet ve katliam: 4 ölü, 8 yaralı var

Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli M.Ö., Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırı düzenleyen bir şüpheli farklı yerlerde şu ana kadar 4 kişiyi öldürdü 8 kişiyi de yaraladı.

Silahlı saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ 8 KİŞİYİ YARALADI

Açılan ateş sonucu işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti. Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü.

Şüpheli, bu sırada gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmaların devam ettiği bildirildi.