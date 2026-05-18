Mersin'de aynı saldırgan farklı noktalarda dehşet saçtı: 4 ölü 8 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan kanlı saldırı dehşete düşürdü. Aynı saldırganın farklı noktalarda silahla ateş açması sonucu şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Lokantada başlayan saldırı mahallelere yayıldı, bölgede helikopter destekli operasyon başlatıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma geniş çaplı çalışma yürütürken, yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.
- Mersin'in Tarsus ilçesinde M.Ö. isimli şüpheli tarafından düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
- Şüpheli, Kadelli Dörtler Mahallesi'ndeki bir lokantada işletme sahibi Sabri Pan ve çalışan Ahmet Ercan Can'ı silahla vurarak öldürdü.
- Saldırgan kaçış güzergahı üzerinde bulunan Kaburgediği Mahallesi'nde Yusuf Oktay'ı, Yenimahalle'de ise Abdullah Koca'yı silahla vurarak öldürdü.
- Olaylar sırasında yaralanan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.
Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli M.Ö., Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı.Tarsus'ta cinnet ve katliam: 4 ölü, 8 yaralı var
4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ 8 KİŞİYİ YARALADI
Açılan ateş sonucu işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti. Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü.
Şüpheli, bu sırada gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı.
İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Saldırganın açtığı ateş sonrasında şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı, yaralı sayısının artabileceği öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.