Kabinede yoğun mesai: Hürmüz'de son düğüm, enflasyonda son durum... MİT raporları masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe’de toplandı. Toplantının en önemli gündem maddesini ABD ile İran arasında yürütülen ateşkes süreci oluşturacak. Dış politika başlıklarının ağırlıkta olacağı zirvede Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanmanın Türkiye ekonomisine tesirleri değerlendirilecek. İç politikada MİT’in saha raporları doğrultusunda Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak adımlar incelenecek. Enflasyon ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alınacak güvenlik ve denetim tedbirleri masaya yatırılacak.
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek.
- ABD ile İran arasında dolaylı yollardan yürütülen ateşkes görüşmelerinde gelinen aşama toplantıda değerlendirilecek.
- Terörsüz Türkiye süreci kapsamında MİT'in istihbarat raporları sunulacak ve yasal düzenlemeler istişare edilecek.
- Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanmanın Türkiye ekonomisine etkileri ve enflasyonla mücadele adımları ele alınacak.
- Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetim faaliyetleri ve güvenlik tedbirleri karara bağlanacak.
Gözler Beştepe'de: Kabine kritik iç ve dış politika başlıklarıyla toplanıyor!
KABİNE TOPLANDI
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 18.00'de başladı.
ABD-İRAN ARASINDAKİ ATEŞKES TRAFİĞİ
Toplantının en önemli gündem maddesini dış politika başlıkları oluşturacak.
ABD ile İran arasında dolaylı yollardan yürütülen ateşkes görüşmelerinde gelinen aşama detaylıca değerlendirilecek.
Taraflar arasında kalıcı ve kapsamlı mutabakata varılması amacıyla sürdürülen, henüz somut sonuca ulaşmayan diplomatik trafik Kabine'nin merceğinde yer alacak.
HÜRMÜZ KRİZİNİN EKONOMİMİZE YANSIMALARI
Bölgesel gerilimlerin ekonomik yansımaları toplantıda özel başlık altında incelenecek. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili tıkanmanın Türkiye ekonomisine olası tesirleri güncel veriler ışığında saptanacak.
TÜRK DÜNYASIYLA İLERLEYEN İLİŞKİLER
Enerji tedarikinde uygulanan çeşitlendirme politikasının mevcut durumu gözden geçirilecek. Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin neticeleri, Türk dünyasıyla geliştirilen ilişkiler ve ikili temasların yansımaları toplantıda ele alınacak.
MİT'İN TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORLARI MASADA
İç politika ve güvenlik meseleleri Kabine'nin diğer temel gündemini oluşturacak. Terörsüz Türkiye sürecinde ulaşılan son durum ve önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemeler istişare edilecek.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından sahadan derlenen istihbarat raporları heyete sunulacak.
Güvenlik birimlerinin hazırladığı dosyalar doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında atılabilecek adımlara dair projeksiyonlar belirlenecek.
EKONOMİDE ENFLASYON GÜNDEMİ EN BAŞTA
Ekonomi yönetiminin yürüttüğü çalışmalar kapsamında enflasyonla mücadele adımları, istihdam ve yatırım politikaları masaya yatırılacak.
BAYRAMDA MAĞDURİYETLERE KARŞI ÖN ÇALIŞMA
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla planlanan denetim faaliyetleri karara bağlanacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından artırılan piyasa denetimlerinin sonuçları değerlendirilecek.
İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları koordinasyonunda bayram süresince uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirleri gözden geçirilecek.
