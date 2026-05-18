Kabinede yoğun mesai: Hürmüz'de son düğüm, enflasyonda son durum... MİT raporları masada

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetim faaliyetleri ve güvenlik tedbirleri karara bağlanacak.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında MİT'in istihbarat raporları sunulacak ve yasal düzenlemeler istişare edilecek.

İki haftalık aranın ardından toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, hem bölgesel hem ulusal çaptaki kritik gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın bir araya geliyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır)

ABD-İRAN ARASINDAKİ ATEŞKES TRAFİĞİ

Toplantının en önemli gündem maddesini dış politika başlıkları oluşturacak.

ABD ile İran arasında dolaylı yollardan yürütülen ateşkes görüşmelerinde gelinen aşama detaylıca değerlendirilecek.