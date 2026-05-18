Reyting rekortmeni A.B.İ.’de gerilim tırmanıyor: Doğan kendini ateşe atıyor
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ., yeni bölümüyle 19 Mayıs akşamı 20.00'de izleyici karşısına çıkarken Hancıoğlu ailesinde sarsıcı gelişmeler yaşanıyor. Tahir Hancıoğlu’nun ölümü sonrası ortaya çıkan sırlar, aile içindeki dengeleri tamamen altüst ederken Doğan’ı büyük bir hesaplaşmanın içine sürüklüyor.
YILLARDIR BASTIRILAN SIRLAR
Tahir Hancıoğlu'nun ölümüyle birlikte Hancıoğlu ailesinde yıllardır bastırılan sırlar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlar.
Cenazede ortaya çıkan tehdit dolu mezar taşları, Doğan'ı yalnızca yasla değil, ailesini hedef alan görünmez bir düşmanla da yüz yüze bırakır.
GEÇMİŞİN KARANLIK DÜĞÜMLERİ
Şimşek'in gölgesi giderek büyürken, Doğan artık eski yöntemlerin işe yaramadığını fark eder ve ailesini korumak için bambaşka bir yola girer. Öte yandan Çağla, geçmişin karanlık düğümlerini çözmeye çalışırken Melek'le ilgili sarsıcı bir gerçeğe ulaşır.
AİLENİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN YÜZLEŞME
Bu gerçekle birlikte Hancıoğlu ailesinin yıllardır sakladığı sırlar geri dönülmez biçimde çatlamaya başlar. Doğan ise bir yandan yeraltı dünyasının tehlikeli isimleriyle karşı karşıya gelirken, diğer yandan ailesinin kaderini değiştirecek büyük bir yüzleşmenin fitilini ateşler.
YAKLAŞAN BÜYÜK HESAPLAŞMALAR
Aile içindeki dengeler altüst olurken, herkes kendini geçmişin günahlarıyla, saklanan gerçeklerle ve yaklaşan büyük hesaplaşmayla karşı karşıya bulur.
A.B.İ. DİZİSİ KÜNYE
|Kategori
|Görev / Karakter
|İsim / Oyuncu
|Yapım
|Yapım Şirketi
|OGM Pictures
|Yapımcı
|Onur Güvenatam
|Yönetmen
|Cem Karcı
|Senaryo
|Senaristler
|Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven, Ali Selçuk Uygur
|Oyuncu Kadrosu
|Doğan
|Kenan İmirzalıoğlu
|Çağla
|Afra Saraçoğlu
|Melek
|Asude Kalebek
|Sinan
|Sinan Tuzcu
|Behram
|Diren Polatoğulları
|Saadet
|Nihal Koldaş
|Altın
|Toprak Sağlam
|Yılmaz
|Serkay Tütüncü
|Gülüşan
|Tuğçe Açıkgöz
|Genç Behram
|Şahin Kendirci
|Fikret
|Ali Önsöz
|Mahinur
|Esra Şengünalp
|Nurgül
|Yaren Yapıcı
|Didem
|Ebrar Karabakan
|Genco
|Ardıl Zümrüt
|Sefa
|Mert Demirci
|Nigar
|Ayşen Sezerel
|Fırat
|Tarık Ündüz
|Tahir
|Tarık Papuççuoğlu
|Lamia
|Tülay Bursa