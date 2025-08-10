Mourinho’dan 3 dokunuş! İlk 11 belli oluyor

Salı günü Kadıköy'de Feyenoord önünde çok kritik bir rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de ilk 11 netleşiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda 3 değişiklik yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Yine maça 3'lü sistemle başlamayı planlayan Mourinho'nun sağ kanatta Oğuz Aydın'ın yerine yeni transfer Nelson Semedo'yu oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor. De Kuip'teki maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca da tam olarak hazır hale geldi. Brezilyalı yıldızın hazırlık döneminin yıldızı olan ancak Feyenoord önünde bekleneni veremeyen Szymanski'nin yerine görev yapacağı öğrenildi.

Bir diğer yeni transfer Jhon Duran da çok büyük ihtimalle 11'deki yerini alacak. Bu durumda Youssef En Nesyri karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.