Dosta güven rakiplere korku | Galatasaray, Gaziantep'i 3 golle geçti! Süper Lig'e çok sert bir mesaj gönderdi

Osimhen ve Icardi’nin oynamadığı maçta Gaziantep’i adeta yürüyerek yenen Sarı-kırmızılılar taraftarlarına büyük bir güven verdi. Buna karşın rakiplerine büyük korku salan Cimbom üst üste 4. şampiyonluk için ne kadar istekli olduğunun da mesajını gönderdi.

10 Ağustos 2025
Üst üste 3 şampiyonluğa imza atan Galatasaray'ın 2025-2026 sezonuna yaptığı flaş başlangıç büyük ses getirdi. Sarı-kırmızılılar Gaziantep deplasmanındaki açılış maçında adeta idman temposunda bir oyunla 3-0 kazanırken performansıyla çok büyük bir beğeni topladı.

BARIŞ VE YUNUS ŞOV YAPTI
Takımın en önemli iki hücum silahı Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin forma giymediği karşılaşmada attığı kadar kaçıran ve çok dominant bir futbol sergileyen Cimbom taraftarlarına büyük bir güven verirken, rakiplerine de korku saldı.

Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün sezona çok flaş bir başlangıç yaparken, Leroy Sane henüz hazır olmamasına rağmen yetenekleriyle ilgili fragmanlar sergiledi. Geçen sezon şampiyonlukta büyük payı olan Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim ve Eren'den oluşan savunma hattı yine iyi bir görüntü verdi. Orta alanda çok iyi bir uyum yakalayan Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara da kaldığı yerden devam etti.

TRANSFERLER DE GELECEK
Henüz transfer operasyonunu tamamlamayan ve en az 3-4 takviye daha yapmayı planlayan Galatasaray'ın tüm takım oluştuktan sonra ulaşacağı seviye merak konusu. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'teki oyun ve galibiyetle, 4. şampiyonluk için ne kadar konsantre olduğunu da göstermiş oldu.

GALATASARAY'IN ŞANSI YÜZDE 5!
İtalyan basını PSG'den ayrılacağı konuşulan Donnarumma'nın olası adreslerini masaya yatırdı. La Gazetta delle Sport'a göre M.United yüzde 50 ihtimalle İtalyan kaleciyi kadrosuna katacak. Chelsea'nin şansı yüzde 30, R.Madrid ve B.Münih'in şansı ise yüzde 10 olarak değerlendirildi. Gazete, Galatasaray'a ise yüzde 5 şans verdi.

