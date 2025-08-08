Fener’den Evander harekatı

SON DAKİKA
Brezilyalı 10 numara Evander, Fenerbahçe’nin transfer radarına girdi. Sarı-Lacivertliler’in, 25 maçta 17 gol ve 9 asist üreten yıldız ismi kadrosuna katmak istediği iddia edildi

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Kanarya'nın transfer listesine son olarak MLS ekiplerinden Cincinnati forması giyen Evander dahil oldu. 10 numara pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Evander, geçen sezon Cincinnati formasıyla çıktığı 25 maçta 17 gol atıp 9 asist yaparak takımına önemli bir skor katkısı sağladı. Hem oyun kurucu rolü hem de bitiriciliğiyle öne çıkan Sambacı, teknik heyetin de ilgisini çekmiş durumda

