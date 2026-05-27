MHP lideri Bahçeli'den Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde önemli mesajlar: Milli birlik ve bekamızı savunacağız

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde yaptığı konuşmada 'Milletimizin birliği ve düzeni için geri adım atmayacağız' açıklamasını yaptı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Şehitlerin kabri başında dua eden Bahçeli, Türk milliyetçiliği davasının omuzlara yüklediği ağır sorumluluğa dikkat çekerek, "Ülkücülük bir ömür taşınacak en yüce şereftir" mesajını verdi. Davanın kutsiyetine vurgu yapan Bahçeli, milli beka ve Türk birliği idealinden asla taviz verilmeyeceğini kararlılıkla ifade etti.

"MAKAM VE MEVKİLER BİRER EMANETTİR"

Ülkücü hareketin her kademesinin büyük bedellerle inşa edildiğini hatırlatan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin her kademesi şehitlerimizin kanı, dava büyüklerimizin alın teri ve taş medreselilerin çektikleri ıstıraplar üzerine kuruludur. Bundan dolayı Ülkücü için makam hakkı verilecek bir emanettir. Alınan her görev bir gösteriş payesi değil, hesabı önce Allah'a, sonrasında aziz milletimize ve hatıralarıyla mukaddes şehitlerimize verilecek ağır bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

"ŞEHADET TÜKENİŞ DEĞİL DİRİLİŞTİR"

Şehitliğin manevi mertebesine değinen ve bu kutlu yolun bir varoluş mücadelesi olduğunu belirten Bahçeli, "Şehadet bizim inancımızda tükeniş değil diriliştir, kayboluş değil hakikatin en yüce mertebesinde ebedi bir var oluştur. Şehitlerimiz batılın, zulmün ve zilletin karşısında dağ gibi duruşu ve dostdoğru yaşayışıyla hepimize örnek olan yiğitlerdir. Onların toprak altındaki sükutu, nice nutuktan daha gürdür" sözleriyle davanın sarsılmaz iradesini aktardı.

"BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ"

Ülkücü şehitlerin isimlerini tek tek yad eden ve mücadelenin kuşaktan kuşağa aktarıldığını vurgulayan Bahçeli, "İlk ülkücü şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan Gün Sazak'a, Mustafa Pehlivanoğlu'ndan son ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar uzanan şehitler kervanının her halkasıyla, bir ölsek de bin dirileceğimizi bir kez daha buradan haykırıyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN SON KALESİYİZ"

Milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla konuşmasını sürdüren Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Ne mutlu ülküsünü şahsiyetinin özü sayanlara" ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

