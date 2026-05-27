Trump’ın gelininin Epstein bağı! Donald Trump Jr. kapalı kapılar ardında evlendi

Trump ve Epstein

PEDOFİLİ FİNANSÖRÜNE ÖVGÜ DOLU MEKTUPLAR

Harry Loy Anderson Jr. Floridalı tanınmış bir bankacı, iş insanı olarak biliniyor. 1943 yılında doğan Anderson, Worth Avenue National Bank'i yönetirken henüz 26 yaşında, 1970 yılında ABD'deki en genç banka başkanı oldu.

70 yaşında hayatını kaybeden Anderson, pek çok hayırseverliğe imza atmış biri olarak bilinse de arşiv kayıtlarına göre Epstein'ın Virgin Adaları'ndaki vergi teşvikleri başvurusunu desteklemek amacıyla 1999 yılında bir tavsiye mektubu yazdığı iddia edildi ve mektupta Epstein'ın "en yüksek dürüstlüğe ve mükemmel bir itibara sahip bir adam" olarak tanımlandığı bildirildi.