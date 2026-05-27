Trump’ın gelininin Epstein bağı! Donald Trump Jr. kapalı kapılar ardında evlendi
Trump ailesinin yeni gelini Bettina Anderson’ın babasının pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile bağlantısı gündeme bomba gibi düştü. Donald Trump Jr.'ın hafta sonu Palm Beach'te kapalı kapılar ardında evlendiği Bettina Anderson'ın babası Epstein'ın yakın dostu çıktı. Arşiv belgeleri Epstein'a övgü dolu mektupların yanı sıra vergi teşviklerindeki desteğini de gözler önüne serdi.
Hızlı Özet Göster
- Donald Trump Jr., Palm Beach sosyetesi üyesi Bettina Anderson ile Florida'da gizli bir düğünle evlendi.
- Bettina Anderson'ın babası Harry Loy Anderson Jr.'ın pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile bağlantısı olduğu iddia edildi.
- Harry Loy Anderson Jr., Epstein için 1999 yılında övgü dolu bir tavsiye mektubu yazdığı öne sürülen tanınmış bir bankacıydı.
- Epstein'ın, Anderson'ın bankacılık ağıyla ilişkili kurumlarda hesaplar bulundurduğu iddia edildi ancak suçlama kanıtlanmadı.
- Bettina Anderson, Columbia Üniversitesi mezunu ve çevre koruma odaklı kar amacı gütmeyen bir kuruluşun kurucusudur.
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın Palm Beach sosyetesi üyesi Bettina Anderson ile evliliği, hafta sonu resmen Trump ailesinin bir üyesi olan Anderson'ın Epstein bağı ile gündem oldu.
PALM BEACH'TE GİZLİ DÜĞÜN
Oldukça gizli tutulan lüks adadaki düğünün ardından gözler yeni gelinin bağlantılarına çevrildi. Kapalı kapılar ardındaki düğün 21 Mayıs'ta Florida'da yapıldı. İddiaya göre Bahamalar'da daha büyük bir kutlama planlanıyor.
GELİNİN BABASI EPSTEIN'IN FİNANSÇISI ÇIKTI
Evlilik haberi duyulduktan kısa bir süre sonra sosyal medyada Bettina'nın ve Palm Beach'in en tanınmış köklü ailelerinden birinin babası olan Harry Loy Anderson Jr.'ın, pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile bağlantısı ortalığı karıştırdı.
PEDOFİLİ FİNANSÖRÜNE ÖVGÜ DOLU MEKTUPLAR
Harry Loy Anderson Jr. Floridalı tanınmış bir bankacı, iş insanı olarak biliniyor. 1943 yılında doğan Anderson, Worth Avenue National Bank'i yönetirken henüz 26 yaşında, 1970 yılında ABD'deki en genç banka başkanı oldu.
70 yaşında hayatını kaybeden Anderson, pek çok hayırseverliğe imza atmış biri olarak bilinse de arşiv kayıtlarına göre Epstein'ın Virgin Adaları'ndaki vergi teşvikleri başvurusunu desteklemek amacıyla 1999 yılında bir tavsiye mektubu yazdığı iddia edildi ve mektupta Epstein'ın "en yüksek dürüstlüğe ve mükemmel bir itibara sahip bir adam" olarak tanımlandığı bildirildi.
EPSTEIN'IN BANKACILIK AĞINDA KİLİT İSİM
İddialar, bu tavsiye mektubunun Epstein'ın Little St. James Adası ile bağlantılı mülkler ve ticari çıkarlarla ilişkili avantajlar elde etmesine yardımcı olmuş olabileceğini öne sürerken internetteki bazı tartışmalarda Epstein'ın 1990'ların başında Anderson'ın bankacılık ağıyla ilişkili kurumlarda hesaplar bulundurduğu da ileri sürüldü. Ancak, Anderson'ı Epstein'ın sonraki suçlarıyla ilgili herhangi bir cezai haksızlıkla suçlayan hiçbir kanıt kamuoyunda ortaya çıkmadı.
Bettina Anderson kimdir?
Palm Beach'te büyüyen Bettina Anderson, Columbia Üniversitesi'nde okurken Florida'daki hayırseverlik ve seçkin sosyal çevrelerle derin bağları olan bir aileden geliyor. 2009 yılında sanat tarihi, eleştiri ve koruma alanında lisans derecesiyle mezun oldu. Kardeşleriyle birlikte, çevre koruma ve afet yardımı çalışmalarına odaklanan "kar amacı gütmeyen bir kuruluş" olan Paradise.ngo'yu kurdu. Son yıllarda Anderson, sosyetik bir figür, model ve kar amacı gütmeyen kuruluş yöneticisi olarak kamuoyunda tanınır hale geldi ve Trump ailesiyle bağlantılı siyasi ve sosyal etkinliklerde sık sık yer aldı.