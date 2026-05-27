Transfere dev başlangıç: Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye 1 stoper 1 forvet!

Calvin Bassey Nijerya Milli Takımı'nda forma giyiyor TRANSFERİN MALİYETİ ÇOK YÜKSEK Calvin Bassey transferinin oldukça zor bir operasyon olduğu ifade edildi. Premier Lig'in dikkat çeken savunmacıları arasında gösterilen Nijeryalı stoperin yüksek maliyeti nedeniyle transferin kolay gerçekleşmeyeceği kaydedildi. SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR Fulham ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Calvin Bassey için İngiliz ekibinin bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre Nijeryalı savunmacının güncel piyasa değeri 28 milyon euro seviyesinde.

Fenerbahçe'nin öncelikleri arasında savunma transferi var FENERBAHÇE SAVUNMAYI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında savunma hattına yapılacak takviyeler öncelikli konular arasında yer alıyor. Aziz Yıldırım cephesinin, taraftarı heyecanlandıracak yıldız isimlerle temaslarını sürdürdüğü konuşuluyor.

Vedat Muriqi'nin Aziz Yıldırım ile prensipte anlaştığı öne sürüldü FORVET DE TAMAM Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürerken transfer gündemini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. AZİZ YILDIRIM SANTRFOR OPERASYONUNU HIZLANDIRDI Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada iki santrforla görüşme halinde olduklarını söylemişti. Bu isimlerden biriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Vedat Muriqi uzun bir süre sonra Süper Lig'e dönebilir VEDAT MURIQI İDDİASI HT Spor'da yer alan habere göre Aziz Yıldırım, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı. Haberde, Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde deneyimli santrforu yeniden Fenerbahçe formasıyla buluşturmayı hedeflediği belirtildi.