Transfere dev başlangıç: Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye 1 stoper 1 forvet!
Fenerbahçe'de seçim sürecinin yanı sıra transfer hareketliliği de devam ediyor. Sarı lacivertlileri bir kez daha yönetmeye aday olan Aziz Yıldırım, Fulham forması giyen Calvin Basssey'in peşine düştü. Ayrıca Yıldırım'ın Vedat Muriqi ile de anlaştığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken transfer iddiaları da gündemi hareketlendirdi. Aziz Yıldırım'ın, Fulham forması giyen Nijeryalı stoper Calvin Bassey için devreye girdiği öne iddia edildi.
Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yeni sezon planlamaları kapsamında yıldız isimlerle temas kurduğu konuşuluyor.
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİNDE CALVIN BASSEY VAR
Sarı-lacivertli camiada gündeme gelen son isim Premier Lig'den oldu. Nijerya basınında yer alan haberlere göre Aziz Yıldırım, Fulham forması giyen Calvin Bassey'i transfer listesine aldı.
"OSIMHEN'İ DURDURACAK SAVUNMACI"
Pulse Sport'ta yer alan haberde Calvin Bassey için dikkat çeken ifadeler kullanıldı.
Haberde, Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunmacıyı özellikle güçlü fiziği ve bire bir savunma performansı nedeniyle istediği belirtildi.
Bassey'nin Premier Lig'de Erling Haaland ve Victor Osimhen gibi yıldız forvetlere karşı gösterdiği performansın dikkat çektiği vurgulandı.
TRANSFERİN MALİYETİ ÇOK YÜKSEK
Calvin Bassey transferinin oldukça zor bir operasyon olduğu ifade edildi.
Premier Lig'in dikkat çeken savunmacıları arasında gösterilen Nijeryalı stoperin yüksek maliyeti nedeniyle transferin kolay gerçekleşmeyeceği kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR
Fulham ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Calvin Bassey için İngiliz ekibinin bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Transfermarkt verilerine göre Nijeryalı savunmacının güncel piyasa değeri 28 milyon euro seviyesinde.
FENERBAHÇE SAVUNMAYI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR
Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında savunma hattına yapılacak takviyeler öncelikli konular arasında yer alıyor.
Aziz Yıldırım cephesinin, taraftarı heyecanlandıracak yıldız isimlerle temaslarını sürdürdüğü konuşuluyor.
FORVET DE TAMAM
Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürerken transfer gündemini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
AZİZ YILDIRIM SANTRFOR OPERASYONUNU HIZLANDIRDI
Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada iki santrforla görüşme halinde olduklarını söylemişti. Bu isimlerden biriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
VEDAT MURIQI İDDİASI
HT Spor'da yer alan habere göre Aziz Yıldırım, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı. Haberde, Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde deneyimli santrforu yeniden Fenerbahçe formasıyla buluşturmayı hedeflediği belirtildi.
TARAFTARIN SEVGİLİSİYDİ
Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın en sevdiği isimlerden biri olmuştu. Kosovalı golcü, Temmuz 2019 ile Eylül 2020 arasında sarı-lacivertli formayı giydi.
36 MAÇTA 24 GOLE KATKI
32 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe kariyerinde toplam 36 resmi maça çıktı. Vedat Muriqi, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 7 asistlik katkı verdi.