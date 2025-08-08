SON DAKİKA
Cimbom'dan Zeki hamlesi

G.Saray, İtalyan ekibi Roma’da forma giyen 28 yaşındaki milli yıldız için harekete geçti

Giriş Tarihi :08 Ağustos 2025
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Galatasaray, Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya çapında yıldızları transfer ederek dikkatleri üzerine çekti. Sarı- Kırmızılılar, şimdi de sağ bek bölgesini güçlendirmek için milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine aldı.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR
İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlaması bekleniyor. Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen Zeki Çelik, kulüplerin anlaşması halinde Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.

