Skriniar Temmuz’dan beri Fener’i beklemiş

Milan Skriniar kulüp kanalına konuştu. Fenerbahçe'ye döndüğü için mutlu olduğunu belirten Slovak yıldız, "Biz geçen sezonun sonundan beri kulüple iletişim halindeydik. Kolay bir süreç olmadı. Ben, Fenerbahçe ile anlaşmıştım. Bu anlaşmayı da temmuzun ilk haftası gerçekleştirmiştik ama kulüplerin de anlaşması gerekiyordu. Bu süreç içerisinde futbol direktörümüz, hocamız ve başkanımız harika bir iş çıkardı. Beni çok fazla istediler, yeniden Fenerbahçe'ye katılmam noktasında çok fazla istek ve arzu sergilediler" dedi.