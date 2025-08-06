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Skriniar Temmuz'dan beri Fener'i beklemiş

Milan Skriniar, Fenerbahçe’ye dönüş sürecini anlattı: “Temmuz başında anlaşmıştık, kulüplerin uzlaşması zaman aldı. Fenerbahçe beni gerçekten çok istedi.”

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025
Skriniar Temmuz’dan beri Fener’i beklemiş

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Milan Skriniar kulüp kanalına konuştu. Fenerbahçe'ye döndüğü için mutlu olduğunu belirten Slovak yıldız, "Biz geçen sezonun sonundan beri kulüple iletişim halindeydik. Kolay bir süreç olmadı. Ben, Fenerbahçe ile anlaşmıştım. Bu anlaşmayı da temmuzun ilk haftası gerçekleştirmiştik ama kulüplerin de anlaşması gerekiyordu. Bu süreç içerisinde futbol direktörümüz, hocamız ve başkanımız harika bir iş çıkardı. Beni çok fazla istediler, yeniden Fenerbahçe'ye katılmam noktasında çok fazla istek ve arzu sergilediler" dedi.

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