Beşiktaş artık transfer için son viraja girdi! İspanyol kulübü Betis aradan çıktı | Ndidi Dolmabahçe’ye inecek

Beşiktaş, Leicester City forması giyen Nijeryalı ön libero Wilfred Ndidi'nin transferinde önemli bir aşamaya geldi. Siyah-Beyazlı kulüp, hem İngiliz takımı Leicester City hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.



Ancak transfer sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. La Liga ekiplerinden Real Betis, son anda Ndidi için devreye girerek resmi teklif sundu. Leicester City ile yapılan bonservis pazarlığında taraflar arasında bir anlaşma sağlanamadığı için Betis geri çekilmek zorunda kaldı. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor. 2027 yılına kadar Leicester City ile sözleşmesi bulunan Ndidi'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. Geçen sezon Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Ndidi, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş taraftarları, tecrübeli ön liberonun katılımıyla orta sahada güçlenmeyi hedefliyor.



RASARIO İDDİASI

Nice forması giyen Pablo Rosario'nun menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği belirtildi. 28 yaşındaki Dominikli orta saha oyuncusu, Wilfred Ndidi'nin transferi olmazsa düşünülecek.