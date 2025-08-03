Pep Guardiola tarihe geçti!

Manchester City'nin İspanyol teknik adamı Pep Guardiola, başarılarının yanı sıra yaptığı transfer harcamasıyla da adını tarihe yazdırmayı başardı.

54 yaşındaki İspanyol teknik adam, James Trafford transferiyle birlikte futbol tarihinde toplamda 2 milyar Euro'dan fazla transfer harcaması yapan ilk teknik direktör oldu.

Manchester City, yaz transfer döneminde Tijjani Reijnders'i 55, Rayan Ait-Nouri'yi 36.8, Rayan Cherki'yi 36.5, James Trafford'u 31.2, Sverre Nypan'ı 15, Marcus Bettinelli'yi ise 2.4 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran, Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynayamayan Guardiola'nın bu sezon ortaya koyacağı performans merak ediliyor. 2016 yılından beri Manchester City'de görev yapan İspanyol teknik adamın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.