Skriniar 11’de Semedo yedek

Yeni transferler geldi, Fenerbahçe Feyenoord maçına odaklandı... Slovak stoper Milan Skriniar'ın 6 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçta 11'de sahada olacağı belirtildi.

Yıldız defans PSG ile yeni sezon kampına katıldı. Bu yüzden de herhangi bir kondisyon eksiği yok. Ancak Nelson Semedo karşılaşmada ilk 11'de forma giyemeyecek.

Portekizli sağ bek serbest statüde olduğu için yeni sezon kampı yapmadı. Bu yüzden fiziksel olarak birçok eksiği bulunuyor. Bu sebeple tecrübeli oyuncu, Feyenoord maçında yedek kulübesinde yer alacak. Sarı-Lacivertliler, yeni transferlerin takıma katkısıyla zorlu deplasmanda başarılı bir sonuç almayı hedefliyor.