SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Formula 1 Dünya Şampiyonası Budapeşte'de olacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 14. etabı Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ağustos 2025
Formula 1 Dünya Şampiyonası Budapeşte’de olacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 14. etabı Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları bugün TSİ 17.00, yarış ise yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 4, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Hungaroring Pisti, dar yapısı ve düşük hızlı virajlarıyla biliniyor. Bu da geçişin oldukça zor olduğu anlamına geliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda önemli açıklamalar! Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz
Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak?
ABD Başkanı Donald Trump’tan Rusya’ya nükleer rest: 2 nükleer denizaltı konuşlandıracağız
İzmir Çeşme’de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu
İstanbul’da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti
Türkiye’nin Filistin davasına desteği sürecek! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas heyetiyle bir araya geldi
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Bu nasıl vicdansızlık! Başakşehir’de kediye işkence ederek öldüren inşaat işçisi gözaltına alındı! Bakan Tunç’tan açıklama: Cezasız kalmayacaktır
Üniversitede 8 adımda doğru tercih rehberi TAKVİM’de!
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer’in hurda oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ’da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
Cennet Koyu’nda yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık 280 bin TL aidat üstelik faizli
MİA’dan 12 Gün Savaşı raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?
Galatasaray’dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu’dan skandal paylaşım