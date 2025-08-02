Formula 1 Dünya Şampiyonası Budapeşte’de olacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 14. etabı Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları bugün TSİ 17.00, yarış ise yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 4, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Hungaroring Pisti, dar yapısı ve düşük hızlı virajlarıyla biliniyor. Bu da geçişin oldukça zor olduğu anlamına geliyor.