İlklerin takımı! Beşiktaş bu sezonki yenilgileriyle rakiplerinin kötü serilerine son verdi

Bu sezon ligde beklentilerin altında kalarak lige erken havlu atan Beşiktaş bazı maçlarda aldığı sonuçlarla da rakiplerine ilkleri yaşattı. Lige veda eden Adana Demirspor ilk galibiyetini 2-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı aldı.

Evinde Göztepe'ye 4-2 kaybeden Kartal, İzmir ekibine ilk deplasman galibiyetini tattırdı. Beşiktaş evinde Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olarak rakibinin 7 ay sonra bir deplasman galibiyetini almasını sağladı.

Deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenilen Siyah- Beyazlılar lig tarihinde ilk kez 9 kişi kalan bir takıma kaybetti. Son olarak Rize'ye 2-1 kaybeden Beşiktaş rakibine tam 19 yıl sonra boyun eğdi.