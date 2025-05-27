Ada’dan Ola Aina iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah- Beyazlılar'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Nijeryalı sağ bek Ole Aina ile ilgilendiği öne sürüldü.

İngiliz ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan 28 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde somut adımlar atılabileceği de gelen haberler arasında. Bu sezon İngiliz ekibiyle 37 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Nijerya Milli Takımı ile 40 maça çıkan Aina'ya güncel verilere göre 20 milyon Euro değer biçiliyor.