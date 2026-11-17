Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle öne çıkan 21 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ve Bayern Münih tarafından yakından takip edildiği öğrenildi.

Avrupa'nın iki önemli kulübü Barcelona ve Bayern Münih'in gözlemcilerini, Galatasaray'ın 24 Kasım'da Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmaya göndereceği öne sürüldü.



Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 4 gol kaydeden Batrakov, tüm kulvarlarda ise 13 maçta 6 gol ve 4 asiste ulaştı.

Genç 10 numarayla Barcelona ve Bayern Münih'in yanı sıra Paris Saint-Germain ve bazı Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiği ifade ediliyor.