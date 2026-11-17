Galatasaray'ın yıldızı Batrakov için geliyorlar! Tribünde olacaklar
Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus yıldızı Aleksey Batrakov, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girdi. Barcelona ve Bayern Münih'in genç futbolcuyu tribünden takip edeceği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetim 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini 100 milyon euroya çıkarmak için harekete geçti.
Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Aleksey Batrakov'a ilgi artıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle öne çıkan 21 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ve Bayern Münih tarafından yakından takip edildiği öğrenildi.
BARCELONA VE BAYERN MÜNİH TRİBÜNDE OLACAK
Avrupa'nın iki önemli kulübü Barcelona ve Bayern Münih'in gözlemcilerini, Galatasaray'ın 24 Kasım'da Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmaya göndereceği öne sürüldü.
İki kulübün de Rus yıldızı sezon boyunca izlemeyi sürdüreceği belirtildi.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 4 gol kaydeden Batrakov, tüm kulvarlarda ise 13 maçta 6 gol ve 4 asiste ulaştı.
Genç 10 numarayla Barcelona ve Bayern Münih'in yanı sıra Paris Saint-Germain ve bazı Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiği ifade ediliyor.
SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EUROYA ÇIKACAK
Avrupa kulüplerinin transfer ilgisi üzerine Galatasaray yönetiminin Batrakov'un sözleşmesinde değişikliğe gitmeye hazırlandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların, oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.
Galatasaray ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rus futbolcunun mevcut kontratında 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.
Yönetim, yapılacak yeni anlaşmayla bu rakamı 100 milyon euroya yükseltmeyi hedefliyor.