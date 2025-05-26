Heyecan fırtınası | Karadeniz derbisinin 2. yarısı nefesleri kesti

Trabzonspor evinde karşılaştığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. 27'de kaleci Taha ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın vuruşu filelere gitti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarısı tempolu geçen maçın 86. dakikasında Trabzonspor beraberliği sağladı. Cham'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Pedro Malheiro'nun şutunda top filelerle buluştu: 1-1. 88'de sahneye yine Malheiro çıktı ve takımını öne geçirdi:

2-1. 89'da Samsun eşitliği yakaladı. Emre'nin pasında Marius topu filelere yolladı: 2-2.

SKOR FARKLI OLMALIYDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası, " Yediğimiz ikinci golü sahalarda ben ilk kez gördüm. Pedro su içerken… Hızlı hücum yedik ki kabul edilebilir değil. Başarılı olamadık ama skor farklı olmalıydı" diye konuştu