Netanyahu’nun 61 sandalye hesabı: Cumhurbaşkanlığı formülü gündemde

Likud kulislerinde öne çıkan seçeneklerden biri, Netanyahu ile Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un dönüşümlü olarak başbakanlık yapacağı geniş tabanlı bir birlik hükümeti. Bu senaryoya, Netanyahu'nun ilerleyen süreçte cumhurbaşkanlığına geçmesi formülü de eşlik ediyor.

İsrail'de seçimlerin ardından ortaya çıkabilecek hükümet çıkmazı, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Likud yönetimini şimdiden alternatif koalisyon hesaplarına yöneltti. İsrail merkezli Jerusalem Post'un haberine göre, hiçbir siyasi bloğun Knesset'te hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamaması ihtimaline karşı farklı senaryolar değerlendiriliyor.

Likud çevrelerinde bu nedenle, Netanyahu'nun seçim sonrasında muhalefetten isimleri hükümete dahil edebilmesi için kamuoyunun ve siyasi zeminin şimdiden hazırlanması gerektiği görüşü öne çıkıyor.

Muhalefet bloğunun da hükümet kuracak sayıya ulaşamaması halinde, İsrail'in yeniden siyasi kilitlenmeyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Böyle bir tabloda, ülkenin tekrar seçime gitmesini önlemek amacıyla birlik hükümeti kurulması yönündeki baskının artabileceği değerlendiriliyor.

Gazeteye göre Likud'un üst düzey isimleri, Netanyahu liderliğindeki partinin seçimleri birinci sırada tamamlayabileceğini düşünüyor. Ancak sağ blokun tek başına 61 sandalyelik çoğunluğu sağlayamaması, bu hesabın en büyük açmazını oluşturuyor.

ÖNCE NETANYAHU, SONRA EİSENKOT HESABI

Jerusalem Post'un aktardığı rotasyon senaryosunda, başbakanlık koltuğuna ilk olarak Netanyahu'nun oturması, belirlenen takvim sonunda ise görevi Eisenkot'a devretmesi öngörülüyor.

Ancak bu formülün önünde ciddi bir güven sorunu bulunuyor. Likud'daki değerlendirmelerde en kritik sorunun, Eisenkot'un böyle bir anlaşmayı kabul etmeye nasıl ikna edileceği olduğu belirtiliyor.

Netanyahu'nun 2020'de Benny Gantz ile yaptığı dönüşümlü başbakanlık anlaşmasının güven krizine dönüşmesi, yeni senaryonun da üzerinde gölge oluşturuyor. Bu nedenle yalnızca görev paylaşımının değil, Netanyahu'nun koltuğu zamanında bırakmasını sağlayacak güvencelerin de tartışıldığı kaydediliyor.