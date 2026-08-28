CHP ile Yeni Parti savaşında hasar hesabı! Kılıçdaroğlu talimat verdi

CHP'deki koltuk kavgasıyla başlayan, ayrılıklar ve Yeni Parti'nin kurulmasıyla derinleşen mücadelede yeni bir hesaplaşma başlığı açıldı. Genel merkez ile il ve ilçe binalarının boşaltılması sırasında meydana geldiği belirtilen tahribat ve kayıp demirbaşlar, iki parti arasındaki çekişmenin merkezine yerleşti.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, binalarda oluşan maddi zararın belirlenmesi ve sorumlulardan tahsil edilmesi için harekete geçti. Böylece siyasi ayrışmanın ardından bu kez parti mallarının ve tahliye sürecinin hesabı gündeme geldi.