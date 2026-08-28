CHP ile Yeni Parti savaşında hasar hesabı! Kılıçdaroğlu talimat verdi
CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi hesaplaşmada bu kez hasarlı binalar ve kayıp demirbaşlar gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla genel merkez ile il ve ilçe binalarında oluştuğu belirtilen zararların tespiti, maliyetlerinin hesaplanması ve sorumluların belirlenmesi için çalışma başlatıldı. CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye geçen eski yöneticilere yönelik iddialar kapsamında dava hazırlığı yürütülüyor.
CHP'deki koltuk kavgasıyla başlayan, ayrılıklar ve Yeni Parti'nin kurulmasıyla derinleşen mücadelede yeni bir hesaplaşma başlığı açıldı. Genel merkez ile il ve ilçe binalarının boşaltılması sırasında meydana geldiği belirtilen tahribat ve kayıp demirbaşlar, iki parti arasındaki çekişmenin merkezine yerleşti.
Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, binalarda oluşan maddi zararın belirlenmesi ve sorumlulardan tahsil edilmesi için harekete geçti. Böylece siyasi ayrışmanın ardından bu kez parti mallarının ve tahliye sürecinin hesabı gündeme geldi.
İL BAŞKANLARI ZARAR DOSYALARINI MASAYA KOYDU
A Haber muhabiri Şener Çetin'in CHP Genel Merkezi önünden aktardığı bilgilere göre konu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 81 ilin il başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda ele alındı.
İl başkanları, teşkilat binalarının boşaltılması sırasında ortaya çıktığını belirttikleri zararların tespit edilmesi ve karşılanması amacıyla hazırladıkları dilekçeleri Kılıçdaroğlu'na sundu.
Başvuruların ardından zararların tek tek belirlenmesi, maliyetlerinin hesaplanması ve sorumluların tespit edilmesi için çalışma yapılması kararlaştırıldı.
HASARIN MALİYETİ, KAYIP DEMİRBAŞIN İZİ
Çalışma yalnızca Ankara'daki genel merkez binasıyla sınırlı kalmayacak. Farklı illerdeki il ve ilçe teşkilatlarında, hem binalarda hem de içerideki demirbaşlarda meydana geldiği belirtilen zararlar da incelenecek.
Hasar ve eksik eşyalara ilişkin tutanaklarla maddi tablonun ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Böylece tahliye ve devir sürecinde hangi binada ne kadar zarar oluştuğunun ve hangi demirbaşların kayıp olduğunun belirlenmesi hedefleniyor.
YENİ PARTİ'YE GEÇEN ESKİ YÖNETİCİLER GÜNDEMDE
CHP yönetiminin hazırlığı hasar tespitiyle sınırlı değil. Zararın sorumlulardan tahsili ve hukuki süreç işletilmesi de planlanıyor.
Aktarılan bilgilere göre, zarara neden olduğu ileri sürülen görevden alınmış eski teşkilat yöneticileri hakkında inceleme ve hukuki girişimler gündemde. Bu isimlerin önemli bölümünün Yeni Parti'ye geçmiş olması, dosyayı CHP–Yeni Parti mücadelesinin yeni başlıklarından biri hâline getiriyor.
BİNA KAVGASINDAN HASAR HESABINA
Bugün gündeme gelen zarar dosyasının gerisinde, CHP Genel Merkezi'nde ve teşkilat binalarında yaşanan olaylı tahliye süreçleri bulunuyor.
24 Mayıs'ta, kurultay davasındaki "mutlak butlan" kararının ardından genel merkezin devri sırasında girişlere araçlar çekilmiş, içeride koltuklarla barikatlar kurulmuş ve polis müdahalesi sırasında arbede yaşanmıştı. Özgür Özel, olayların ardından binadan ayrılmıştı.
Tahliye sonrasında binanın içinden yansıyan görüntülerde kırılan kapılar, etrafa savrulan sandalyeler ve dumanla kaplanan koridorlar dikkat çekmişti. Parti binasındaki koltukların parçalandığı, fotoğrafların yere atıldığı ve duvarlara Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ifadeler yazıldığı da gündeme gelmişti.
DUVARLARA "HAİN KEMAL" YAZDILAR
Genel merkezdeki tahribatın yanı sıra duvarlara yazılan "Hain Kemal" ifadeleri, parti içindeki hesaplaşmanın ulaştığı boyutu ortaya koymuştu.
27 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun, olaylara karışan kişilerin güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenmesi ve haklarında suç duyurusunda bulunulması için talimat verdiği belirtilmişti. Polise taş atan ve duvarlara hakaret içerikli yazılar yazan kişiler arasında parti üyesi olanlar hakkında disiplin mekanizmasının işletilmesi de gündeme gelmişti.
KAYSERİ'DE DUVARLAR VE ASANSÖRLER HEDEF OLDU
Gerilim Ankara ile sınırlı kalmamıştı. 23 Haziran'da Kayseri İl Başkanlığı'nda yaşanan tahliye krizinde de benzer görüntüler ortaya çıkmıştı.
İl örgütü ve disiplin kurulunun feshedilmesi, Ufuk Ozan Gözbaşı'nın görevden alınarak yerine Okan Marzıoğlu'nun atanmasının ardından bina önünde tansiyon yükselmişti. Görevden alınan yönetimin binadan çıkarılması için polis çağrılmıştı.
Tahliye sırasında Gözbaşı'na yakın bazı kişilerin duvarlara ve asansörlerin içine Kılıçdaroğlu'nu hedef alan yazılar yazdığı belirtilmişti. Bu ifadeler arasında yine "Hain Kemal" yer almıştı.
MALATYA'DA BİNAYA "HAİN" AFİŞİ ASTILAR
24 Haziran'da ise Malatya İl Başkanlığı'ndaki devir krizi gündeme gelmişti. Hakan Satılmış'ın il başkanlığına atanmasının ardından görevden alınan Barış Yıldız ve yönetimi, binayı terk etmeyeceklerini açıklamıştı.
Yeni yönetimin gece saatlerinde polis eşliğinde çilingir yardımıyla binaya girmesinin ardından gerilim büyümüştü. Gençlik Kolları üyeleri, binanın dış cephesine Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu "Hain" yazılı afiş asmıştı.
Barış Yıldız atamanın ve binaya girişin hukuksuz olduğunu savunurken, parti binasına girmek isteyen grupla polis arasında kısa süreli arbede yaşanmıştı. Polis, içerideki Gençlik Kolları üyelerini dışarı çıkarmıştı.
KOLTUK KAVGASINDAN KOLTUK TAKIMI İDDİASINA
Ayrılığın ardından tartışmalar, il ve ilçe binalarındaki eşyalara kadar uzanmıştı.
28 Temmuz'da bazı teşkilat binalarındaki bilgisayar ve koltuk takımlarının kayıp olduğu, söz konusu malzemelerin Yeni Parti binalarına taşınacağı iddiaları gündeme gelmişti.
CHP Meclis Grubu'na ait yaklaşık 7 milyon liralık kaynağın, ayrılık öncesinde Özel'e yakın milletvekillerine dağıtıldığı ileri sürülmüştü. Makam aracı ile bazı kurumsal bilgisayar ve telefonların iade edilmediği iddiaları da iki parti arasındaki mal varlığı kavgasını büyütmüştü.
AYRILIK BİTTİ, HESAP KAVGASI BİTMEDİ
Çekişme yalnızca fiziki eşyalarla sınırlı kalmamıştı. CHP'ye ait kurumsal sosyal medya hesaplarının Yeni Parti adına kullanılmaya başlandığı iddiaları ayrı bir kriz yaratmıştı.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 26 Temmuz'da hesap isimleri, kullanıcı bilgileri ve sahipliklerinin değiştirildiğini belirterek sorumlular hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacağını açıklamıştı.
Parti envanterindeki eşyaların eksik çıkması veya bina ve demirbaşların tahrip edilmesi hâlinde de hukuki süreç işletileceği belirtilmişti.
Şimdi il başkanlarının başvuruları ve Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, binalardaki zararın boyutu ve sorumluları gündemde. Siyasi ayrılığın bitiremediği kavga, bu kez hasar tutanakları, kayıp demirbaşlar ve dava hazırlığı üzerinden sürüyor.