Hem ağladılar hem ağlattılar | Muslera ve Mertens’ten duygusal veda

Galatasaray forması giyen Dries Mertens ve Muslera şampiyonluk kutlamalarında taraftara veda etti. Sarı-Kırmızılı kaleyi yıllarca koruyan Muslera taraftarın tezahüratı karşısında göz yaşlarına hakim olamadı.

Bu sırada duygusal anlar yaşandı. Sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler arasında olan diğer oyuncu Dries Mertens de sahneye eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile birlikte çıktı. Yıldız oyuncunun eşi Kat Kerkhofs tıpkı Mertens gibi gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldız oyuncu taraftara veda anlamında el salladı.

MUSLERA: ÇOK MUTLUYUM

Muslera, "Organizasyonu yapan herkese çok teşekkürler. Çok mutluyum" diye konuştu.