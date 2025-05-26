SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe'den Kolo Muani hamlesi!

Fenerbahçe gelecek yıl Osimhen kalitesinde bir forvet transferi yapmak istiyor. Bu sebeple Sarı- Lacivertliler’in sezonu Juventus’ta kiralık geçiren Kolo Muani hakkında kulübü PSG’den bilgi aldığı öne sürülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025
Fenerbahçe’den Kolo Muani hamlesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Önümüzdeki sezon için yıldız transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Sarı-Lacivertli yönetimin Kolo Muani için PSG'den bilgi aldığı öğrenildi. Kanarya, Osimhen seviyesinde bir forvet transfer etmek istiyor. Bu yüzden listenin başına Fransız yıldızın alındığı kaydediliyor.

EN-NESYRI KİLİT AKTÖR
26 yaşındaki futbolcunun yıl sonunda Juventus'la kiralık sözleşmesi bitecek. 1.87'lik forvetin PSG ile 2028'e kadar sözleşmesi var. Tecrübeli golcünün piyasa değeri ise 30 milyon Euro. Gelecekte hücum hattında revizyon yapacak Fener'in, Kolo Muani'yi En-Nesyri'nin satışından gelecek para ile almak istediği belirtiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD Başkanı Trump’tan Moskova ve Kiev yönetimine tepki: Putin tamamen çıldırdı!
Eski polis yeni casus | Zindaşti’nin içinden Mossad ajanı çıktı! Şebeke üyelerine 640 yıla kadar hapis istemi
Türk Telekom
22 toplantının sadece 3’ünde kameralar bantlanmış! Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti! Dolmabahçe’de kritik görüşme! İşte masadaki konular
Kanarya EuroLeague şampiyonu! AS Monaco Basket - Fenerbahçe Beko: 70-81 | MAÇ SONUCU
İmamoğlu kripto FETÖ’cülere mi güveniyor? İBB’de tarihin en büyük yolsuzluğundan TSK’daki köstebeklere... Karanlık işler girift ilişkiler
Galatasaray 5. yıldızını kutladı: Yer gök sarı kırmızıya boyandı! Veda ve gözyaşı
Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması atv ekranlarında gerçekleşti! İşte 370 puanla kazanan okul...
Kartal Atmaca’ya diş geçiremedi! Beşiktaş - ÇAYKUR Rizespor: 1-2 | MAÇ SONUCU
7. Etnospor Kültür Festivali’nin son günü! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan takvim.com.tr’ye özel açıklama: Bizim zamanımızda yoktu
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın’ın evinden çıktı! Kasanın içinde ne var? Meridyen otelde İmamoğlu’nu karşılayan isim hakkında şok iddia
City’nin yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde yer yerinden oynayacak
Sakat kurultayda son viraj! Mutlak butlan kararı çıkarsa ne olacak? Özgür Özel’in iptal endişesi... Kılıçdaroğlu’nun planı
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritası şekillendi: Kayı, Bayat, Kargın...
Sultanu’ş Şuara Necip Fazıl Kısakürek rahmetle anılıyor! Onurlu şahsiyetin esaslı portresi: Ayasofya hayalini Başkan Erdoğan gerçekleştirdi
Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı