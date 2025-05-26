Fenerbahçe’den Kolo Muani hamlesi!

Önümüzdeki sezon için yıldız transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Sarı-Lacivertli yönetimin Kolo Muani için PSG'den bilgi aldığı öğrenildi. Kanarya, Osimhen seviyesinde bir forvet transfer etmek istiyor. Bu yüzden listenin başına Fransız yıldızın alındığı kaydediliyor.

EN-NESYRI KİLİT AKTÖR

26 yaşındaki futbolcunun yıl sonunda Juventus'la kiralık sözleşmesi bitecek. 1.87'lik forvetin PSG ile 2028'e kadar sözleşmesi var. Tecrübeli golcünün piyasa değeri ise 30 milyon Euro. Gelecekte hücum hattında revizyon yapacak Fener'in, Kolo Muani'yi En-Nesyri'nin satışından gelecek para ile almak istediği belirtiliyor.