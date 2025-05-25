Düşme hattında kader maçları

Süper Lig'de küme düşme tehlikesinde olan iki takım bugün önemli sınava çıkacak. 37. haftada 19.00'da Bodrum, Kayseri'ye konuk olurken Alanyaspor Konya deplasmanına çıkacak.

Bodrum puan kaybedip Alanya kazandığı takdirde, Ege temsilcisi kesin olarak ligden düşen dördüncü takım olacak. Eğer Alanya puan kaybedip Bodrum kazanırsa, yarış son haftaya kadar sürecek.

Maçlar berabere biterse de iş yine son haftaya kalacak... Çünkü ikili averajda Bodrum'un üstünlüğü var. Öte yandan günün diğer maçında Başakşehir ve Adana Demir, İstanbul'da kozlarını paylaşacak.