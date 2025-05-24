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Fener, Abu Dabi'deki Final-Four maçında Pana'yı yıktı! EuroLeague'de finale kaldı

Baştan sona çok üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko 7 yıl sonra final oynamaya hak kazandı. Devin Hall 18 sayı, Tarık Biberovic 15 sayı, Wade Baldwin de 10 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025
Fener, Abu Dabi’deki Final-Four maçında Pana’yı yıktı! EuroLeague’de finale kaldı

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THY EuroLeague Final- Four yarı final maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 82-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko adını finale yazdırdı. Maça etkili bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler ilk çeyreği 22-14 önde kapattı.

Yunan temsilcisi 2. çeyreğin ortalarından itibaren oyuna ortak olsa da soyunma odasına 38-33 üstün giden Fenerbahçe oldu. 3. çeyrekte savunmada müthiş bir performans sergileyen Sarı-Lacivertliler hücumda da istediği isabetleri Devon Hall ile bularak son 10 dakikaya 55-48 üstün gitti.

Büyük çekişmenin yaşandığı son çeyrekte de hücumda etkili olan Sarı-Lacivertliler salondan galip ayrıldı. Fenerbahçe final maçında yarın 20.00'de Olympiakos'u 78--68 yenen Monaco ile karşılaşacak.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI
Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçını yerinden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak maç sonrası tebrik paylaşımı yaptı. Bakan Bak paylaşımında, "Turkish Airlines Euro- League'de adını finale yazdıran Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum"ifadelerini kullandı.

F. BAHÇE BİZDEN İYİ OYNADI
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli koç,"Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bizden dahi iyi oynadılar. Kazanmayı daha çok hak ettiler. Daha iyi savunma yaptılar. Defansta çözüm bulamadık" dedi.

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