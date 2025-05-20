Musrati’den kötü haber

Beşiktaş'tan devre arasında Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'ya 8+2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Al Musrati, Siyah- Beyazlı takıma geri dönüyor.

Monaco'nun genel direktörü Thiago Scuro, Libyalı ön libero ile ilgili yaptığı açıklamada, "Al Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz" dedi. Monaco'da 11 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asist yaptı. Musrati'nin Beşiktaş ile olan kontratı 2027'de sona erecek.