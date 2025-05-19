Alanyaspor’a takılan Beşiktaş’ın serisi sona erdi!

Süper Lig'de üçüncülük yarışını sürdüren Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 15. dakikada Rafa Silva'nın yay üzerinden şutunu kaleci Ertuğrul çıkardı. 16'da Joao Mario'nun şutu az farkla üstten auta gitti. 40. dakikada ev sahibi Alanyaspor golü buldu. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Hwang, kaleci Mert'in kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi:

1-0. 45'te Mario'nun ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta Ertuğrul gole izin vermedi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 51. dakikada sağ kanattan Cordova'nın ceza sahası içine açtığı ortaya Hwang'ın vurdu. Svensson topu son anda çizgiden çıkardı. 73. dakikada sol kanattan Muçi'nin ceza sahası içine ortasında Rafa Silva keleci Ertuğrul'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. 3. sırayı Samsun'a kaptıran Beşiktaş daha önce olduğu gibi yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisinin ardından yine puan kaybetti.

2025'İN YILDIZI OLDU

Attığı golle Beşiktaş'a puanı getiren Rafa Silva 2025 yılında ligde 5'ten daha fazla gol ve asiste imza atan ilk oyuncu oldu. Rafa, 2025'te 7 gol, 5 asist kaydetti.

KÖTÜ SERİ DEVAM EDİYOR

Alanyaspor'a konuk olduğu son 4 maçı kazanamayan Beşiktaş dünkü beraberlikle bu sayıyı 5'e çıkardı. Kartal bu süreçte 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.