Uluslar Ligi'nde kritik maç! Hollanda - Sırbistan maçı A SPOR CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Hollanda ile Sırbistan kozlarını paylaşacak. 5 puanla ikinci sırada bulunan Hollanda, henüz puanla tanışamayan Sırbistan'ı Eindhoven'da ağırlayacak. İki takımın mücadelesi saat 21.45'te başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta 5 puanlı Hollanda, henüz puanı bulunmayan Sırbistan'ı Eindhoven'da ağırlayacak.
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Hollanda - Sırbistan maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan topladı. Xavi Hernandez'in öğrencileri, 4. hafta öncesinde 7 puanlı lider Yunanistan'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.
Almanya 4 puanla üçüncü basamakta yer alırken Sırbistan çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı ve henüz puan alamadı. Sırbistan için Eindhoven'daki mücadele, gruptaki ilk puanlarını alma adına büyük önem taşıyor.
HOLLANDA İLK MAÇI 2-1 KAZANDI
İki takım UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçlarında 27 Eylül'de Belgrad'da karşı karşıya geldi. Hollanda mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Hollanda'nın iki golünü de Mexx Meerdink kaydetti. Genç santrfor 30. dakikada penaltıdan takımını öne geçirirken Sırbistan, Luka Jovic'in 46. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı. Meerdink 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Hollanda'ya 3 puanı getirdi.
XAVI İLE HOLLANDA YENİLMEDİ
Hollanda, Xavi Hernandez yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 3 maçında mağlubiyet yaşamadı. Portakallar ilk hafta Almanya ile 1-1 berabere kalırken ardından Sırbistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Hollanda son olarak Yunanistan deplasmanında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Sırbistan ise ilk haftada Yunanistan'a 2-1, ardından Hollanda'ya yine 2-1 mağlup oldu. Veljko Paunovic'in ekibi üçüncü maçında Almanya deplasmanından da 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
İKİ TAKIMIN DEĞERİ 963,7 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Hollanda Milli Takımı'nın toplam piyasa değeri 754,2 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Sırbistan'ın kadro değeri ise 209,5 milyon euro.
Böylece iki takımın toplam piyasa değeri 963,7 milyon euroya ulaşıyor. Hollanda ile Sırbistan arasındaki kadro değeri farkı ise 544,7 milyon euro.
Hollanda kadrosunda Ryan Gravenberch, Bart Verbruggen, Virgil van Dijk ve Tijjani Reijnders gibi önemli isimler bulunuyor. Sırbistan ise genç oyuncuların ağırlık kazandığı kadrosuyla Eindhoven'da sürpriz arayacak.
VAN DIJK İÇİN ÖZEL MAÇ
Hollanda kaptanı Virgil van Dijk, Sırbistan karşılaşması öncesinde milli takım kariyerinde önemli bir kilometre taşının eşiğinde bulunuyor. Şu ana kadar Hollanda formasını 99 kez giyen tecrübeli savunmacı, Eindhoven'daki mücadelede süre alması halinde 100. kez milli formayla sahaya çıkacak.
KADROLAR
Hollanda: Bart Verbruggen, Robin Roefs, Mark Flekken, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Jurrien Timber, Micky van de Ven, Denzel Dumfries, Quinten Timber, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Guus Til, Joey Veerman, Kenneth Taylor, Teun Koopmeiners, Gjivai Zechiel, Crysencio Summerville, Joshua Zirkzee, Noa Lang, Ruben van Bommel, Mexx Meerdink.
Sırbistan: Dragan Rosic, Filip Stankovic, Vanja Milinkovic-Savic, Kosta Nedeljkovic, Strahinja Pavlovic, Ognjen Mimovic, Filip Kostic, Nikola Simic, Srdjan Babic, Strahinja Erakovic, Aleksa Terzic, Stefan Gudelj, Nemanja Maksimovic, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stankovic, Vanja Dragojevic, Lazar Vujadin Samardzic, Sasa Lukic, Luka Jovic, Dejan Joveljic, Dusan Tadic, Andrija Zivkovic, Mihajlo Cvetkovic.