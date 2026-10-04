Sırbistan ise ilk haftada Yunanistan'a 2-1, ardından Hollanda'ya yine 2-1 mağlup oldu. Veljko Paunovic'in ekibi üçüncü maçında Almanya deplasmanından da 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Hollanda, Xavi Hernandez yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 3 maçında mağlubiyet yaşamadı. Portakallar ilk hafta Almanya ile 1-1 berabere kalırken ardından Sırbistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Hollanda son olarak Yunanistan deplasmanında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Mexx Meerdink, Belgrad'daki ilk karşılaşmada Hollanda'nın iki golünü de kaydetti. (Fotoğraf: AFP)

İKİ TAKIMIN DEĞERİ 963,7 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Hollanda Milli Takımı'nın toplam piyasa değeri 754,2 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Sırbistan'ın kadro değeri ise 209,5 milyon euro.

Böylece iki takımın toplam piyasa değeri 963,7 milyon euroya ulaşıyor. Hollanda ile Sırbistan arasındaki kadro değeri farkı ise 544,7 milyon euro.

Hollanda kadrosunda Ryan Gravenberch, Bart Verbruggen, Virgil van Dijk ve Tijjani Reijnders gibi önemli isimler bulunuyor. Sırbistan ise genç oyuncuların ağırlık kazandığı kadrosuyla Eindhoven'da sürpriz arayacak.