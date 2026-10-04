Uluslar Ligi maçı: Portekiz - Norveç A Haber CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Portekiz ile Norveç karşı karşıya geliyor. İlk 3 maçını da kazanarak 9 puanla liderlik koltuğuna oturan Portekiz, 3 puanlı Norveç'i Porto'da ağırlıyor. İki takımın mücadelesi saat 21.45'ten itibaren A Haber'den yayınlanıyor. Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup lideri Portekiz, 3 puanlı Norveç'i Porto'da ağırlıyor.
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Portekiz - Norveç maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
PORTEKİZ 3'TE 3 YAPTI
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Galler'i 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Jorge Jesus'un öğrencileri ikinci karşılaşmada Norveç'i deplasmanda 2-1 yenerken son olarak Danimarka deplasmanından 4-2'lik galibiyetle döndü.
İlk 3 karşılaşmasını da kazanan Portekiz, 9 puanla A Ligi 4. Grup'un zirvesinde bulunuyor. Danimarka, Norveç ve Galler ise 3'er puanla lideri takip ediyor.
Portekiz'in Norveç'i mağlup etmesi halinde puanı 12'ye yükselecek. Bu sonuçla Portekiz, grupta kalan iki karşılaşma öncesinde ilk 2 sırayı matematiksel olarak garantileyerek UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.
NORVEÇ KÖTÜ GİDİŞİ BİTİRMEK İSTİYOR
Norveç, turnuvaya Danimarka karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle başladı. Stale Solbakken'in öğrencileri ardından sahasında Portekiz'e 2-1 mağlup oldu.
Norveç, üçüncü hafta mücadelesinde ise Galler deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. İlk 3 karşılaşmanın ardından 3 puanda kalan Norveç, Porto deplasmanında yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.
İLK MAÇ PORTEKİZ'İN
İki takım UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk karşılaşmalarında 27 Eylül'de Oslo'da karşı karşıya geldi. Portekiz mücadeleden 2-1 galip ayrılarak gruptaki ikinci galibiyetini aldı.
Norveç ise Portekiz yenilgisinin ardından Galler deplasmanında da kaybederek son 2 karşılaşmasından puan çıkaramadı.
İKİ TAKIMIN DEĞERİ 1,621 MİLYAR EURO
Transfermarkt'ın 2026 kadro verilerine göre Portekiz Milli Takımı'nın toplam piyasa değeri 987 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Norveç'in toplam piyasa değeri ise 634,1 milyon euro.
Böylece iki milli takımın toplam piyasa değeri 1,621 milyar euroya ulaşıyor.
Portekiz; Ruben Dias, Vitinha, Bruno Fernandes, Rafael Leao ve Bernardo Silva gibi önemli isimlere sahip. Norveç'in kadrosunda ise 220 milyon euro piyasa değeri bulunan Erling Haaland'ın yanı sıra Martin Odegaard, Antonio Nusa, Alexander Sorloth ve Oscar Bobb gibi yıldızlar yer alıyor.
HAALAND 220 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre karşılaşmanın en değerli futbolcusu Norveçli Erling Haaland. 25 yaşındaki santrforun piyasa değeri 220 milyon euro olarak gösteriliyor.
Norveç'in bir diğer önemli yıldızı Martin Odegaard'ın piyasa değeri 65 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Portekiz ise yüksek piyasa değerine sahip oyuncuların kadroya daha geniş biçimde dağılmasıyla dikkat çekiyor.
PORTEKİZ ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHADA
Portekiz, Norveç karşısında kazanması halinde 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltecek. Jorge Jesus'un ekibi bu durumda grubun bitimine iki maç kala ilk 2 sırayı garantileyecek ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek final biletini alacak.
Norveç ise deplasmandan çıkaracağı puan veya puanlarla ilk 2 iddiasını sürdürmeye çalışacak.
KADROLAR
Portekiz: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares, Diogo Dalot, Ruben Dias, Tomas Araujo, Nuno Tavares, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Cancelo, Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, Ruben Neves, Vitinha, Rafael Leao, Goncalo Ramos, Joao Felix, Francisco Conceicao, Francisco Trincao, Pedro Neto, Fabio Silva.
Norveç: Orjan Nyland, Sander Tangvik, Egil Selvik, Leo Ostigard, David Moller Wolfe, Fredrik Sjovold, Sondre Langas, Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Sander Berge, Martin Odegaard, Thelo Aasgaard, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Odin Bjortuft, Erling Haaland, Jorgen Strand Larsen, Ole Didrik Blomberg, Kristian Thorstvedt, Andreas Schjelderup, Erik Botheim.