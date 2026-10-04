Portekiz, iki takım arasındaki ilk Uluslar Ligi maçını deplasmanda 2-1 kazandı. (Fotoğraf: AFP)

İKİ TAKIMIN DEĞERİ 1,621 MİLYAR EURO

Transfermarkt'ın 2026 kadro verilerine göre Portekiz Milli Takımı'nın toplam piyasa değeri 987 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Norveç'in toplam piyasa değeri ise 634,1 milyon euro.

Böylece iki milli takımın toplam piyasa değeri 1,621 milyar euroya ulaşıyor.

Portekiz; Ruben Dias, Vitinha, Bruno Fernandes, Rafael Leao ve Bernardo Silva gibi önemli isimlere sahip. Norveç'in kadrosunda ise 220 milyon euro piyasa değeri bulunan Erling Haaland'ın yanı sıra Martin Odegaard, Antonio Nusa, Alexander Sorloth ve Oscar Bobb gibi yıldızlar yer alıyor.

HAALAND 220 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre karşılaşmanın en değerli futbolcusu Norveçli Erling Haaland. 25 yaşındaki santrforun piyasa değeri 220 milyon euro olarak gösteriliyor.

Norveç'in bir diğer önemli yıldızı Martin Odegaard'ın piyasa değeri 65 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Portekiz ise yüksek piyasa değerine sahip oyuncuların kadroya daha geniş biçimde dağılmasıyla dikkat çekiyor.