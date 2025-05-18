Huijsen resmen Real Madrid’de

Dünya devi Real Madrid, İngiliz Premier Lig ekibi Bournemouth'un genç stoperi Dean Huijsen ile anlaştığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada Eflatun- Beyazlılar, 1 Haziran tarihinde kulübe katılacak 20 yaşındaki genç İspanyol ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını belirtti.



İspanya Milli Takımı formasını 2 kez giyen ve 2024-25 sezonunda "Premier Lig Yılın Genç Oyuncusu" ödülüne aday gösterilen Huıjsen, Juventus ve Roma forması da giydi. Huıjsen'in de Real Madrid'e gelmeyi çok istediği bilinen detaylar arasında yer alıyordu. Bu transferden sonra gelecek hafta Real Madrid'de yeni başka gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN