Kartal’ın hedefi Tolgahan şahin

Beşiktaş'ın Avusturya takımlarından Liefering forması giyen orta saha oyuncusu Tolgahan Şahin ile ilgilendiği öne sürülüyor. Avusturya basınında yer alan habere göre; Liefering forması giyen Tolgahan'ın bu yaz takımdan ayrılması ve kariyerindeki bir sonraki adımı atması bekleniyor. Avusturya'dan bazı takımlar ve Süper Lig'den Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın da 20 yaşındaki oyuncunun peşinde olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Liefering forması altında bu sezon 19 karşılaşmada süre bulan genç futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşamayı başardı...

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