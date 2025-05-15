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Kupa zaferini kazanan Okan Buruk rotayı lige çevirdi!

Okan Buruk,“Bu kupayı kazanmak çok değerli. Bu moralle İstanbul’a gidip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz“ dedi. Deneyimli hoca, “Başkanımıza yönetime hayırlı olsun. Onların da emekleri çok büyük” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025
Kupa zaferini kazanan Okan Buruk rotayı lige çevirdi!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcılı,"Bu kupayı kazanmak çok önemli ve değerli. Önemli bir emek sarf ediyoruz oyuncularımla birlikte. Onlara teşekkür etmek istiyoruz. Taraftarımız bizimle birlikteydi. Maçtan sonra bizimleydiler. Bu moralle İstanbul'a gitmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Kazanan takım olmak çok gurur verici" diye konuştu.

TRABZON'U TEBRİK EDİYORUM
Deneyimli teknik adam,"Çok sevinçliyiz. Hem iki takımı hem de iki takımın seyircisini tebrik etmek gerekiyor. Müthiş bir atmosfer vardı. Biz kazandık ama Trabzonspor da büyük emek verdi, onları da tebrik etmek istiyorum. Başkanımıza, yöneticilerimize hayırlı olsun. Onların da büyük emekleri var. Şimdi hedefimiz şampiyonluğumuzu ilan etmek. Çok mutluyuz. Bu kupa bize ekstra motivasyon oldu" dedi.

YUNUS ASİSTLERİYLE MAÇA DAMGA VURDU
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün performansıyla maça damga vurdu. 24 yaşındaki yıldız futbolcu kupa finalini 3 asistle tamamladı. Yıldız oyuncu 5. dakikada Barış Alper, 46 ve 63'te de Osimhen'e yaptığı servislerle ön plana çıktı.

DEV FİNAL ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ
İki takım arasındaki dev final öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dostluk yemeği yedi. Yemekte, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve şehrin ileri gelenleri de yer aldı.

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