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Trabzonspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olmak için savaşacak! Dev maç ATV'de

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray saat 20.45’te kozlarını paylaşacak. Dev maç ATV’den yayınlanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025
Trabzonspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi olmak için savaşacak! Dev maç ATV’de

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Türkiye Kupası'nda dev final bugün oynanacak. 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında bugün saat 20.45'te Gaziantep Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Dev finali Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek kötü geçen sezonda taraftarını sevindirmek istiyor. Süper Lig'de kalan 3 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray ise 4 gün önce yendiği rakibini bir kez daha devirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

CİMBOM 10'A 6 ÜSTÜN
İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların 10'unu Cimbom, 6'sını Bordo-Mavililer kazandı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 5 maçı galip tamamladı. Galatasaray, 2022-23 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 5 maçta da yendi. Aslan söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3 ve 2-0'lık galibiyetler elde etti.

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